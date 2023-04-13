https://sputnikarabic.ae/20230413/أمريكا-تعلق-على-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البحرين-وقطر-1075851351.html
أمريكا تعلق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
أمريكا تعلق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، بعد انقطاع دام 5 سنوات تقريبا. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:02+0000
2023-04-13T08:02+0000
2023-04-13T08:02+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
البحرين
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
مجلس التعاون الخليجي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg
وقال سوليفان، في بيان له، إن "الولايات المتحدة تعمل منذ قدوم إدارة بايدن على تشجيع التكامل الإقليمي وخفض التصعيد والتقارب بين الشركاء".وأضاف: "وحدة مجلس التعاون الخليجي بالكامل، والذي تعد البحرين وقطر من أعضائه الرئيسيين، خطوة مهمة أيضا نحو إنشاء منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا، بما في ذلك من خلال ترتيبات تجارية واقتصادية ودفاعية أكثر تكاملا".واتفقت قطر والبحرين، أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.وأضافت: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.ومنذ انعقاد "قمة العلا" في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021، التي جمعت قادة الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) مع قطر، ظلت العلاقات بين البحرين وقطر معلقة دون تقدم كما جرى مع دول الرباعي.ومن المرتقب أن يتم تبادل اللقاءات في المنامة والدوحة، الشهر المقبل، بين قيادات دبلوماسية، وأعضاء اللجنة المكلفة ببحث الملفات العالقة.
https://sputnikarabic.ae/20230412/قطر-والبحرين-تتفقان-على-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-بينهما-1075839982.html
https://sputnikarabic.ae/20230408/لقاءات-مباشرة-رفيعة-المستوى-بين-البحرين-وقطر-عقب-عيد-الفطر-1075683323.html
قطر
البحرين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6a71fb74b380ee83bdf19d5bbeed0210.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أمريكا تعلق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
تابعنا عبر
رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، بعد انقطاع دام 5 سنوات تقريبا.
وقال سوليفان، في بيان له، إن "الولايات المتحدة تعمل منذ قدوم إدارة بايدن على تشجيع التكامل الإقليمي وخفض التصعيد والتقارب بين الشركاء".
وأضاف: "وحدة مجلس التعاون الخليجي بالكامل، والذي تعد البحرين وقطر من أعضائه الرئيسيين، خطوة مهمة أيضا نحو إنشاء منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا، بما في ذلك من خلال ترتيبات تجارية واقتصادية ودفاعية أكثر تكاملا".
واتفقت قطر والبحرين، أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
وأضافت: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ومنذ انعقاد "قمة العلا" في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021، التي جمعت قادة الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) مع قطر، ظلت العلاقات بين البحرين وقطر
معلقة دون تقدم كما جرى مع دول الرباعي.
ومن المرتقب أن يتم تبادل اللقاءات في المنامة والدوحة، الشهر المقبل، بين قيادات دبلوماسية، وأعضاء اللجنة المكلفة ببحث الملفات العالقة.