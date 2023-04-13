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https://sputnikarabic.ae/20230413/أنصار-الله-تعلن-بدء-تنفيذ-عملية-تبادل-الأسرى-مع-الحكومة-1075872689.html
"أنصار الله" تعلن بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع الحكومة
"أنصار الله" تعلن بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع الحكومة
قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، إن اللجنة تلقت خطابا من الصليب الأحمر، بأن عملية تبادل الأسرى ستبدأ يوم غد الجمعة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T12:50+0000
2023-04-13T12:50+0000
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وأوضح المرتضى أنه "بعد إعلان جميع الأطراف جهوزيتهم لتنفيذ الصفقة المتفق عليها، تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنهم سيبدؤون التنفيذ من يوم غدٍ الجمعة الموافق 14 أبريل 2023".وتابع: "نسأل الله التوفيق والعون في إنجاح هذه الصفقة وفي تحرير جميع الأسرى".وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين وعضو الوفد المفاوض، ماجد فضائل، أمس الأربعاء، عبر "تويتر": "تم التأكيد أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة 14 أبريل، والتي سوف تستمر ثلاثة أيام تبدأ الجمعة وتنتهي الأحد، بالأعداد والأرقام المتفق عليها وبنفس الآلية، عبر ستة مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطارات صنعاء -عدن، المخا [محافظة تعز جنوب غربي اليمن] - صنعاء، صنعاء - تداوين [مأرب شمال شرقي البلاد]، صنعاء -الرياض، أبها - صنعاء والعكس".ويعد تأجيل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، الذي توصل إليه الطرفان خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، ويشمل 887 أسيرًا، هو الثاني خلال أيام، حيث كان المقرر البدء في تنفيذه يوم الاثنين الماضي، قبل أن يؤجل ثلاثة أيام إلى يوم الخميس.والسبت الماضي، أعلنت لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله"، وصول 13 أسيرًا من أسرى الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة في وقت سابق، ضمن الاتفاق.وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزًا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230412/الحكومة-اليمنية-تعلن-تنفيذ-أحدث-عملية-لتبادل-الأسرى-مع-أنصار-الله-الجمعة-المقبل-1075828749.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

"أنصار الله" تعلن بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع الحكومة

12:50 GMT 13.04.2023
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
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قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، إن اللجنة تلقت خطابا من الصليب الأحمر، بأن عملية تبادل الأسرى ستبدأ يوم غد الجمعة.
وأوضح المرتضى أنه "بعد إعلان جميع الأطراف جهوزيتهم لتنفيذ الصفقة المتفق عليها، تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنهم سيبدؤون التنفيذ من يوم غدٍ الجمعة الموافق 14 أبريل 2023".
وتابع: "نسأل الله التوفيق والعون في إنجاح هذه الصفقة وفي تحرير جميع الأسرى".
وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين وعضو الوفد المفاوض، ماجد فضائل، أمس الأربعاء، عبر "تويتر": "تم التأكيد أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة 14 أبريل، والتي سوف تستمر ثلاثة أيام تبدأ الجمعة وتنتهي الأحد، بالأعداد والأرقام المتفق عليها وبنفس الآلية، عبر ستة مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطارات صنعاء -عدن، المخا [محافظة تعز جنوب غربي اليمن] - صنعاء، صنعاء - تداوين [مأرب شمال شرقي البلاد]، صنعاء -الرياض، أبها - صنعاء والعكس".
ويعد تأجيل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، الذي توصل إليه الطرفان خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، ويشمل 887 أسيرًا، هو الثاني خلال أيام، حيث كان المقرر البدء في تنفيذه يوم الاثنين الماضي، قبل أن يؤجل ثلاثة أيام إلى يوم الخميس.
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
الحكومة اليمنية تعلن تنفيذ أحدث عملية لتبادل الأسرى مع "أنصار الله" الجمعة المقبل
أمس, 13:58 GMT
والسبت الماضي، أعلنت لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله"، وصول 13 أسيرًا من أسرى الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة في وقت سابق، ضمن الاتفاق.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزًا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.
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