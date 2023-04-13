https://sputnikarabic.ae/20230413/أوبك-توضح-أسبابا-قد-تؤدي-لتراجع-الطلب-على-النفط-في-الصيف-1075875996.html

"أوبك" توضح أسبابا قد تؤدي لتراجع الطلب على النفط في الصيف

"أوبك" توضح أسبابا قد تؤدي لتراجع الطلب على النفط في الصيف

حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من مخاطر تراجع الطلب في الصيف، بسبب التخفيضات المفاجئة للإنتاج التي تم الإعلان عنها مطلع الشهر الجاري. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T13:44+0000

2023-04-13T13:44+0000

2023-04-13T13:44+0000

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وقالت المنظمة إن أي ضعف في الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يؤثر على الزيادة المعتادة في الطلب الموسمي للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الخميس.ولفتت إلى أن إعادة الفتح في الصين لم تؤد إلى وقف التراجع في استهلاك المصافي من النفط الخام على مستوى العالم.وذكرت المنظمة أن إنتاجها من النفط تراجع في مارس/ آذار الماضي، ليصل إلى 28.80 مليون برميل يوميا، بما يتوافق مع خفض الإنتاج الذي تم الإعلان عنه، إضافة إلى بعض الانقطاعات المفاجئة.وقررت السعودية والإمارات والكويت خفض إنتاجها اليومي بشكل منسق بإجمالي 772 ألف برميل يوميا، ابتداءً من مايو/ أيار المقبل، على أن يستمر الخفض بهذا المعدل حتى نهاية العام الحالي، واتخذ العراق الخطوة نفسها، بينما أعلنت الجزائر خفضا "طوعيا" مقداره 48 ألف برميل يوميا، خلال المدة نفسها.يذكر أن الخفض الطوعي الجديد، يضاف للقرار السابق الذي أعلنته "أوبك+" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي يقضي بخفض مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام.

https://sputnikarabic.ae/20230413/تقرير-دول-أوبك-تفي-بخفض-إنتاج-النفط-في-مارس-في-إطار-صفقة-أوبك--بنسبة-182-1075874187.html

https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-سوق-النفط-العالمي-أصبح-تحت-سيطرة-السعودية-بعد-قرار-أوبك-خفض-الإنتاج-1075713315.html

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