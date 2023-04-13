https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-تركيا-ستواصل-عملية-التطبيع-مع-دمشق-بناء-على-4-بنود--1075848203.html

إعلام: تركيا ستواصل عملية التطبيع مع دمشق بناء على 4 بنود

إعلام: تركيا ستواصل عملية التطبيع مع دمشق بناء على 4 بنود

أفادت صحيفة تركية، بأن أنقرة تعتزم في اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، المقرر عقده في موسكو في مايو / أيار المقبل، مواصلة التطبيع مع دمشق بناءً... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T07:47+0000

2023-04-13T07:47+0000

2023-04-13T08:46+0000

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وجاء في صحيفة "حريت" التركية: "المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا ستستمر في مايو المقبل، حيث سيعقد اجتماع لوزراء الخارجية. لدى تركيا أربعة بنود على جدول أعمالها، المساعدة الإنسانية، وعودة اللاجئين، وضمان تمثيل المعارضة السورية في سوريا، وتنشيط العملية السياسية، إلى جانب مكافحة الإرهاب".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في أوائل مايو في موسكو.يذكر أن دمشق دعت مرارًا إلى أن وجود القوات التركية في المنطقة الحدودية السورية غير قانوني، وطالبت أنقرة بسحب قواتها التي تنفذ عمليات هناك ضد التشكيلات الكردية.تسيطر تشكيلات من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، القائمة على وحدات الدفاع الذاتي الكردية من وحدات حماية الشعب الكردية، وبدعم من الجيش الأمريكي، على معظم محافظات الحسكة والرقة السورية، فضلًا عن بعض المناطق في محافظتي حلب ودير الزور.واستضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، عُقد في العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230411/أول-جولة-مشاورات-سياسية-ما-تداعيات-تقارب-السعودية-مع-تركيا-بعد-إيران-وسوريا؟-1075792900.html

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