https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-وروسيا-والصين-وباكستان-تؤكد-أهمية-احترام-سيادة-واستقلال-أفغانستان-1075854431.html
إيران وروسيا والصين وباكستان تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان
إيران وروسيا والصين وباكستان تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان
أكد وزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان على أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان من أجل تنميتها. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:39+0000
2023-04-13T08:39+0000
2023-04-13T08:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101471/33/1014713369_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_aa50d9201904e89e551f374008a7f31b.jpg
وجاء في البيان المشترك لوزراء الخارجية، والذي تم نشره على موقع "تلغرام": "شدد الوزراء على أهمية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان، من أجل العزم السياسي والتنمية للبلاد".وأضاف البيان: "أكد الوزراء أنه يتعين على السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الأمن والحقوق القانونية للمنظمات الأجنبية والمواطنين الأجانب".ونوه الوزراء إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل المسؤولية عن الوضع الصعب الحالي في أفغانستان، وعليهم رفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على أفغانستان على الفور وإعادة الأصول (الأفغانية) الأجنبية.كما أشار الوزراء إلى أن جميع أعضاء المجتمع الدولي لديهم مصلحة في أن تكون أفغانستان مستقرة ومسالمة، دولة يجب أن تكون مكانًا للتعاون الدولي، وليست ساحة للتنافس الجيوسياسي.
https://sputnikarabic.ae/20230406/إدارة-بايدن-تلوم-ترامب-في-تقرير-سري-عن-خروج-القوات-الأمريكية-من-أفغانستان-1075621149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101471/33/1014713369_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_1ad68c953507aff8304825ac61bf64a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيران وروسيا والصين وباكستان تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان
تابعنا عبر
أكد وزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان على أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان من أجل تنميتها.
وجاء في البيان المشترك لوزراء الخارجية، والذي تم نشره على موقع "تلغرام": "شدد الوزراء على أهمية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان، من أجل العزم السياسي والتنمية للبلاد".
وأضاف البيان: "أكد الوزراء أنه يتعين على السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الأمن والحقوق القانونية للمنظمات الأجنبية والمواطنين الأجانب".
ونوه الوزراء إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل المسؤولية عن الوضع الصعب الحالي في أفغانستان، وعليهم رفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على أفغانستان على الفور وإعادة الأصول (الأفغانية) الأجنبية.
كما أشار الوزراء إلى أن جميع أعضاء المجتمع الدولي لديهم مصلحة في أن تكون أفغانستان مستقرة ومسالمة، دولة يجب أن تكون مكانًا للتعاون الدولي، وليست ساحة للتنافس الجيوسياسي.