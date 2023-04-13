عربي
https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-وروسيا-والصين-وباكستان-تؤكد-أهمية-احترام-سيادة-واستقلال-أفغانستان-1075854431.html
إيران وروسيا والصين وباكستان تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان
إيران وروسيا والصين وباكستان تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان
أكد وزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان على أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان من أجل تنميتها. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:39+0000
2023-04-13T08:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101471/33/1014713369_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_aa50d9201904e89e551f374008a7f31b.jpg
وجاء في البيان المشترك لوزراء الخارجية، والذي تم نشره على موقع "تلغرام": "شدد الوزراء على أهمية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان، من أجل العزم السياسي والتنمية للبلاد".وأضاف البيان: "أكد الوزراء أنه يتعين على السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الأمن والحقوق القانونية للمنظمات الأجنبية والمواطنين الأجانب".ونوه الوزراء إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل المسؤولية عن الوضع الصعب الحالي في أفغانستان، وعليهم رفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على أفغانستان على الفور وإعادة الأصول (الأفغانية) الأجنبية.كما أشار الوزراء إلى أن جميع أعضاء المجتمع الدولي لديهم مصلحة في أن تكون أفغانستان مستقرة ومسالمة، دولة يجب أن تكون مكانًا للتعاون الدولي، وليست ساحة للتنافس الجيوسياسي.
https://sputnikarabic.ae/20230406/إدارة-بايدن-تلوم-ترامب-في-تقرير-سري-عن-خروج-القوات-الأمريكية-من-أفغانستان-1075621149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101471/33/1014713369_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_1ad68c953507aff8304825ac61bf64a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إيران وروسيا والصين وباكستان تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان

08:39 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Valeryi Shustov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة كابول
مدينة كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Valeryi Shustov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان على أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان من أجل تنميتها.
وجاء في البيان المشترك لوزراء الخارجية، والذي تم نشره على موقع "تلغرام": "شدد الوزراء على أهمية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان، من أجل العزم السياسي والتنمية للبلاد".
وأضاف البيان: "أكد الوزراء أنه يتعين على السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الأمن والحقوق القانونية للمنظمات الأجنبية والمواطنين الأجانب".
جندي أمريكي يهدد مواطنين أفغان في مطار كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
إدارة بايدن تلوم ترامب في تقرير سري عن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان
6 أبريل, 19:43 GMT
ونوه الوزراء إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل المسؤولية عن الوضع الصعب الحالي في أفغانستان، وعليهم رفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على أفغانستان على الفور وإعادة الأصول (الأفغانية) الأجنبية.
كما أشار الوزراء إلى أن جميع أعضاء المجتمع الدولي لديهم مصلحة في أن تكون أفغانستان مستقرة ومسالمة، دولة يجب أن تكون مكانًا للتعاون الدولي، وليست ساحة للتنافس الجيوسياسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала