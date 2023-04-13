https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-وروسيا-والصين-وباكستان-تؤكد-أهمية-احترام-سيادة-واستقلال-أفغانستان-1075854431.html

إيران وروسيا والصين وباكستان تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان

إيران وروسيا والصين وباكستان تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان

أكد وزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان على أهمية احترام سيادة واستقلال أفغانستان من أجل تنميتها. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T08:39+0000

2023-04-13T08:39+0000

2023-04-13T08:39+0000

العالم

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وجاء في البيان المشترك لوزراء الخارجية، والذي تم نشره على موقع "تلغرام": "شدد الوزراء على أهمية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان، من أجل العزم السياسي والتنمية للبلاد".وأضاف البيان: "أكد الوزراء أنه يتعين على السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الأمن والحقوق القانونية للمنظمات الأجنبية والمواطنين الأجانب".ونوه الوزراء إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل المسؤولية عن الوضع الصعب الحالي في أفغانستان، وعليهم رفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على أفغانستان على الفور وإعادة الأصول (الأفغانية) الأجنبية.كما أشار الوزراء إلى أن جميع أعضاء المجتمع الدولي لديهم مصلحة في أن تكون أفغانستان مستقرة ومسالمة، دولة يجب أن تكون مكانًا للتعاون الدولي، وليست ساحة للتنافس الجيوسياسي.

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