https://sputnikarabic.ae/20230413/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-بالربع-الأول-بنسبة-387٪-1075843468.html

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول بنسبة 38.7%

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول بنسبة 38.7%

ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38.7٪ وبلغ 53.845 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن إدارة... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T04:50+0000

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بكين - سبوتنيك. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وردت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 24.073 مليار دولار، بزيادة قدرها 47.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وزادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 32.6%لتصل إلى 29.772 مليار دولار.وفي شهر آذار/ مارس فقط، بلغ مستوى حجم التجارة بين البلدين 20.064 مليار دولار، وردت روسيا خلال الشهر بضائع إلى الصين بمقدار 11.02 مليار، بينما شحنت الصين إلى روسيا بضائع بلغت قيمتها 9.044 مليار دولار.يذكر، أنه في نهاية عام 2022، زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 29.3% وبلغت مستوى قياسيًا: 190.271 مليار دولار.وقد حدد الزعيمان الروسي والصيني هدفا لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليرتفع من مستوى 100 مليار سنويًا، الذي تم الوصول في عام 2018، إلى 200 مليار بحلول عام 2024.والجدير بالذكر، أنه بعد المحادثات بين قادة روسيا والصين، التي جرت في بكين يوم 4 شباط/فبراير 2022، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وضع هدفًا جديدًا لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 250 مليار دولار سنويًا.

https://sputnikarabic.ae/20230307/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-بأكثر-من-25-1074408379.html

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