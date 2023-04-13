https://sputnikarabic.ae/20230413/الأقمار-الصناعية-تعجز-عن-ملاحظة-فقدان-الجليد-تحت-الماء-في-جبال-الهيمالايا-1075878118.html
الأقمار الصناعية تعجز عن ملاحظة فقدان الجليد تحت الماء في جبال الهيمالايا
الأقمار الصناعية تعجز عن ملاحظة فقدان الجليد تحت الماء في جبال الهيمالايا
كشفت دراسة جديدة عن أن الخسارة الجماعية للأنهار الجليدية التي تصب في بحيرات جبال الهيمالايا الكبرى قد تم التقليل من شأنها بشكل كبير بنسبة 6.5% بسبب قيود... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T14:40+0000
2023-04-13T14:40+0000
2023-04-13T14:40+0000
مجتمع
علوم
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وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "ناشيونال جيو ساينس" ونقلتهل مجلة "ساينس ديلي" اليوم الخميس أن هذا له تداعيات كبيرة على التوقعات المستقبلية لاختفاء الأنهار الجليدية والموارد المائية في المنطقة.وقد أدى هذا التوسع إلى خسارة كتلة جليدية تقدر بنحو 2.7 غيغا طن والتي لم تؤخذ في الاعتبار في الدراسات السابقة.وتسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى دمج فقدان الكتلة تحت الماء في تقديرات تغير الكتلة المستقبلية ونماذج تطور الأنهار الجليدية.
https://sputnikarabic.ae/20230330/كتلته-نحو-33-مليار-ضعف-الشمس-اكتشاف-أكبر-ثقب-أسود-في-الفضاء-1075313282.html
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علوم
الأقمار الصناعية تعجز عن ملاحظة فقدان الجليد تحت الماء في جبال الهيمالايا
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كشفت دراسة جديدة عن أن الخسارة الجماعية للأنهار الجليدية التي تصب في بحيرات جبال الهيمالايا الكبرى قد تم التقليل من شأنها بشكل كبير بنسبة 6.5% بسبب قيود الأقمار الصناعية في اكتشاف التغيرات تحت الماء.
وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "ناشيونال جيو ساينس" ونقلتهل مجلة "ساينس ديلي
" اليوم الخميس أن هذا له تداعيات كبيرة على التوقعات المستقبلية لاختفاء الأنهار الجليدية والموارد المائية في المنطقة.
ووجدت الدراسة التي أجراها فريق دولي من الباحثين أن البحيرات الجليدية زادت بنسبة 47% من حيث العدد، و 33% في المساحة، و 42% من حيث الحجم من عام 2000 إلى عام 2020.
وقد أدى هذا التوسع إلى خسارة كتلة جليدية تقدر بنحو 2.7 غيغا طن والتي لم تؤخذ في الاعتبار في الدراسات السابقة.
وتسلط النتائج
الضوء على الحاجة إلى دمج فقدان الكتلة تحت الماء في تقديرات تغير الكتلة المستقبلية ونماذج تطور الأنهار الجليدية.