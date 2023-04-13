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"البنتاغون" يقيد الوصول إلى الوثائق المسربة لحماية الأمن القومي الأمريكي
https://sputnikarabic.ae/20230413/الأمن-الروسي-يتم-تطوير-الهجمات-الإلكترونية-ضد-روسيا-بمشاركة-مباشرة-من-البنتاغون-1075857939.html
الأمن الروسي: يتم تطوير الهجمات الإلكترونية ضد روسيا بمشاركة مباشرة من البنتاغون
الأمن الروسي: يتم تطوير الهجمات الإلكترونية ضد روسيا بمشاركة مباشرة من البنتاغون
أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تقدم أوكرانيا باعتبارها صاحبة الهجمات السيبرانية على روسيا في محاولة لإخفاء... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T09:16+0000
2023-04-13T09:25+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "في محاولة لإخفاء تورطها، تسعى واشنطن إلى تقديم أوكرانيا "كمؤلف" للهجمات الإلكترونية حصريًا، أي مجموعة القراصنة "جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكراني"، التي ارتكبت آلاف الهجمات السيبرانية على موارد المعلومات الروسية".ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن جهاز المخابرات لديه القدرة "على تحديد أفراد معينين، ومنظمات، وكذلك عملاء حقيقيين متورطين في الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الروسية، وتقديمهم إلى العدالة".
https://sputnikarabic.ae/20220909/موسكو-نظام-التصويت-الإلكتروني-ينجح-في-صد-محاولات-هجومية-1067510907.html
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الأمن الروسي: يتم تطوير الهجمات الإلكترونية ضد روسيا بمشاركة مباشرة من البنتاغون

09:16 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 13.04.2023)
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
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أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تقدم أوكرانيا باعتبارها صاحبة الهجمات السيبرانية على روسيا في محاولة لإخفاء تورطها.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "في محاولة لإخفاء تورطها، تسعى واشنطن إلى تقديم أوكرانيا "كمؤلف" للهجمات الإلكترونية حصريًا، أي مجموعة القراصنة "جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكراني"، التي ارتكبت آلاف الهجمات السيبرانية على موارد المعلومات الروسية".
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وأضاف البيان: "يتم تطوير الهجمات الإلكترونية بالمشاركة المباشرة للقيادة المشتركة للبنتاغون بالتعاون مع مجموعات الهاكرز الدولية".

ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن جهاز المخابرات لديه القدرة "على تحديد أفراد معينين، ومنظمات، وكذلك عملاء حقيقيين متورطين في الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الروسية، وتقديمهم إلى العدالة".
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