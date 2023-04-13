https://sputnikarabic.ae/20230413/الإعلان-عن-زيادة-عدد-المتطوعين-الأجانب-في-مقاطعة-زابوروجيه--1075842501.html
زيادة عدد المتطوعين في مقاطعة زابوروجيه للقتال إلى جانب روسيا
زيادة عدد المتطوعين في مقاطعة زابوروجيه للقتال إلى جانب روسيا
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الخميس، عن زيادة عدد المتطوعين الأجانب الذين يرغبون في القتال إلى جانب روسيا. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T03:15+0000
2023-04-13T03:15+0000
2023-04-13T03:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال روغوف، لوكالة "سبوتنيك": "لاحظنا زيادة واضحة في عدد المتطوعين الأجانب القادمين إلى منطقة النزاع المسلح في زابوروجيه".وأضاف: "على سبيل المثال، في الوقت الأخير وصل عدد من سكان دول البلطيق: ليتوانيا واستونيا ولاتفيا. ويتعلق الأمر بعدد من العشرات من الأشخاص فقط في جبهة زابوروجيه، وعددهم في ازدياد. ويُعد الليتوانيون الأكثر تمثيلاً بين دول البلطيق من الجنود الذين يقاتلون إلى جانبنا".ولفت روغوف إلى أنه في المستقبل يمكن تجميع المتطوعين الليتوانيين في وحدة منفصلة باسم "زويا كوسمودميانسكايا"، التي كانت بطلة في الاتحاد السوفيتي وكانت عضواً في حركة المقاومة الجزئية وقاتلت خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى ضد الاحتلال النازي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-مجموعات-هجومية-أوكرانية-على-محور-كراسنوليمانسك--1075842115.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
زيادة عدد المتطوعين في مقاطعة زابوروجيه للقتال إلى جانب روسيا
03:15 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 03:16 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الخميس، عن زيادة عدد المتطوعين الأجانب الذين يرغبون في القتال إلى جانب روسيا.
وقال روغوف، لوكالة "سبوتنيك
": "لاحظنا زيادة واضحة في عدد المتطوعين الأجانب القادمين إلى منطقة النزاع المسلح في زابوروجيه".
وأضاف: "على سبيل المثال، في الوقت الأخير وصل عدد من سكان دول البلطيق: ليتوانيا واستونيا ولاتفيا. ويتعلق الأمر بعدد من العشرات من الأشخاص فقط في جبهة زابوروجيه، وعددهم في ازدياد. ويُعد الليتوانيون الأكثر تمثيلاً بين دول البلطيق من الجنود الذين يقاتلون إلى جانبنا".
ولفت روغوف إلى أنه في المستقبل يمكن تجميع المتطوعين الليتوانيين في وحدة منفصلة باسم "زويا كوسمودميانسكايا"، التي كانت بطلة في الاتحاد السوفيتي وكانت عضواً في حركة المقاومة الجزئية وقاتلت خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى ضد الاحتلال النازي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.