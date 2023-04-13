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https://sputnikarabic.ae/20230413/الإمارات-تعلن-أن-ملعب-محمد-بن-زايد-سيستضيف-مباراة-الأهلي-والزمالك-في-كأس-السوبر-المصري-1075873504.html
الإمارات تعلن أن ملعب محمد بن زايد سيستضيف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
الإمارات تعلن أن ملعب محمد بن زايد سيستضيف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الخميس، أن "مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم بين الأهلي وغريمه الزمالك ستقام في استاد محمد بن زايد في الخامس من مايو/ آيار... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T13:04+0000
2023-04-13T13:04+0000
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وقال مجلس أبوظبي الرياضي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "قمة السوبر المصري ستقام في السابعة والنصف مساء يوم 5 مايو/ آيار القادم، على ملعب محمد بن زايد".ويشارك الأهلي بوصفه بطل كأس مصر، فيما يظهر الزمالك بعدما حصد لقب الدوري المصري في موسم 2021-2022.وهذه المرة السادسة التي تستضيف فيها الإمارات كأس السوبر المصرية، وسيلتقى القطبان للمرة الخامسة هناك على اللقب.وتفوق الأهلي ثلاث مرات في استاد هزاع بن زايد بالعين، إذ فاز مرتين على الزمالك وأخرى أمام المصري البورسعيدي، مقابل انتصارين للزمالك على غريمه اللدود في استاد محمد بن زايد.
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نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة
نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة

الإمارات تعلن أن ملعب محمد بن زايد سيستضيف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

13:04 GMT 13.04.2023
© AFP 2023 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الخميس، أن "مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم بين الأهلي وغريمه الزمالك ستقام في استاد محمد بن زايد في الخامس من مايو/ آيار المقبل".
وقال مجلس أبوظبي الرياضي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "قمة السوبر المصري ستقام في السابعة والنصف مساء يوم 5 مايو/ آيار القادم، على ملعب محمد بن زايد".
ويشارك الأهلي بوصفه بطل كأس مصر، فيما يظهر الزمالك بعدما حصد لقب الدوري المصري في موسم 2021-2022.
وهذه المرة السادسة التي تستضيف فيها الإمارات كأس السوبر المصرية، وسيلتقى القطبان للمرة الخامسة هناك على اللقب.
وتفوق الأهلي ثلاث مرات في استاد هزاع بن زايد بالعين، إذ فاز مرتين على الزمالك وأخرى أمام المصري البورسعيدي، مقابل انتصارين للزمالك على غريمه اللدود في استاد محمد بن زايد.
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