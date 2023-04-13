https://sputnikarabic.ae/20230413/التسويات-المالية-الجديدة-تهدد-عرش-سويفت-1075879597.html
التسويات المالية الجديدة تهدد عرش سويفت
التسويات المالية الجديدة تهدد عرش سويفت
نظام "سويفت" العالمي للتعاملات بين المصارف، تم إنشاؤه من خلال مجموعة من المؤسسات والكيانات، التي كانت ترغب في عدم سيطرة مؤسسة واحدة أو دولة على النظام المالي... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T15:29+0000
2023-04-13T15:29+0000
2023-04-13T15:47+0000
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التسويات المالية الجديدة تهدد عرش سويفت
التسويات المالية الجديدة تهدد عرش سويفت
إلا أنه وبعد تشكيل "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" وهو تفنيد لكلمة سويفت، استخدمته الدول الكبرى للضغط على أي دولة تتعارض مع سياستها، حتى تخضع للغرب.رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، قالت إن احتكار منظومة سويفت، طويل الأمد سيصبح شيئًا من الماضي، وذلك مع تطوير أنظمة جديدة للتسويات المالية الدولية، مؤكدة أنه يمكن استخدام قدرات المؤسسات المالية الروسية، لتشكيل نظام آمن ومستقر للتسويات المالية الدولية.في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، بيار خوري، إن نظام سويفت يتعرض لضغوط هائلة والسبب يأتي لاستخدامه في ملفات سياسية.وشدد على أن سويفت حفر قبره بنفسه من خلال كونه أداة للعقوبات، لكنه قد يستمر أداة للغرب، لكن كنظام محايد للتبادلات الدولية فإنه فشل في تحقيق ذلك، حسب قوله.ويرى أنه سيكون هناك أكثر من مركز للتسوية وقد تتجه أوروبا أيضا للاعتماد على نفسها وتبتعد عن التبعية للاقتصاد الأمريكي.وذكر أن دول بريكس بقيادة روسيا والصين والهند مع دخول دول أخرى للتكتل منها عربية، كلها تسعى للابتعاد عن نظام الدولار، مما يؤدي إلى مجموعة من الانهيارات في الاقتصاد العالمي.وأوضح أنه سوف يتواجد نظامان على الأقل يحدث بينهما تنافس لمصلحة الاقتصاد العالمي وليس احتكار للاقتصاد كما يتم من جانب الدولار وسويفت.وبيّن أن أن سويفت لن يندثر تماما وسيبقى ساريا للغرب لكنه سيتراجع أمام الأنظمة المالية التي طورتها روسيا والصين، مؤكدا أن توافقا سيكون بين النظامين مستقبلا.وأعرب عن اعتقاده أن تتغير دورة النظام المالي العالمي قبل عشر سنوات نظرا لرغبة دول العالم في ذلك وما تحتاجه الأنظمة الجديدة للتعديل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار العالم الآن, الأخبار, аудио
مساحة حرة, أخبار العالم الآن, الأخبار, аудио
التسويات المالية الجديدة تهدد عرش سويفت
15:29 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 15:47 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
نظام "سويفت" العالمي للتعاملات بين المصارف، تم إنشاؤه من خلال مجموعة من المؤسسات والكيانات، التي كانت ترغب في عدم سيطرة مؤسسة واحدة أو دولة على النظام المالي وتحتكر هذا المجال.
إلا أنه وبعد تشكيل "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" وهو تفنيد لكلمة سويفت، استخدمته الدول الكبرى للضغط على أي دولة تتعارض مع سياستها، حتى تخضع للغرب.
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، قالت إن احتكار منظومة سويفت، طويل الأمد سيصبح شيئًا من الماضي، وذلك مع تطوير أنظمة جديدة للتسويات المالية الدولية، مؤكدة أنه يمكن استخدام قدرات المؤسسات المالية الروسية، لتشكيل نظام آمن ومستقر للتسويات المالية الدولية.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، بيار خوري، إن نظام سويفت يتعرض لضغوط هائلة
والسبب يأتي لاستخدامه في ملفات سياسية.
وشدد على أن سويفت حفر قبره بنفسه من خلال كونه أداة للعقوبات، لكنه قد يستمر أداة للغرب، لكن كنظام محايد للتبادلات الدولية فإنه فشل في تحقيق ذلك، حسب قوله.
من جهته، لفت الخبير الاقتصادي، حسن الصادي، إلى النظام المالي العالمي الجديد الذي يتم تكوينه من خلال انشقاق كثير من الدول عن الدولار في قطاعات مختلفة منها سويفت
ويرى أنه سيكون هناك أكثر من مركز للتسوية وقد تتجه أوروبا أيضا للاعتماد على نفسها وتبتعد عن التبعية للاقتصاد الأمريكي.
وذكر أن دول بريكس بقيادة روسيا والصين والهند مع دخول دول أخرى للتكتل منها عربية، كلها تسعى للابتعاد عن نظام الدولار، مما يؤدي إلى مجموعة من الانهيارات في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أنه سوف يتواجد نظامان على الأقل يحدث بينهما تنافس لمصلحة الاقتصاد العالمي وليس احتكار للاقتصاد كما يتم من جانب الدولار وسويفت.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، سلامة جلول، إن الدول تعمل على استقطاب حلفائها للدخول إلى أنظمة جديدة تنافس سويفت، ومنها نظام مير الروسي.
وبيّن أن أن سويفت لن يندثر تماما وسيبقى ساريا للغرب لكنه سيتراجع أمام الأنظمة المالية التي طورتها روسيا والصين
، مؤكدا أن توافقا سيكون بين النظامين مستقبلا.
وأعرب عن اعتقاده أن تتغير دورة النظام المالي العالمي قبل عشر سنوات نظرا لرغبة دول العالم في ذلك وما تحتاجه الأنظمة الجديدة للتعديل.