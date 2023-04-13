https://sputnikarabic.ae/20230413/التسويات-المالية-الجديدة-تهدد-عرش-سويفت-1075879597.html

التسويات المالية الجديدة تهدد عرش سويفت

التسويات المالية الجديدة تهدد عرش سويفت

نظام "سويفت" العالمي للتعاملات بين المصارف، تم إنشاؤه من خلال مجموعة من المؤسسات والكيانات، التي كانت ترغب في عدم سيطرة مؤسسة واحدة أو دولة على النظام المالي... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T15:29+0000

2023-04-13T15:29+0000

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التسويات المالية الجديدة تهدد عرش سويفت التسويات المالية الجديدة تهدد عرش سويفت

إلا أنه وبعد تشكيل "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" وهو تفنيد لكلمة سويفت، استخدمته الدول الكبرى للضغط على أي دولة تتعارض مع سياستها، حتى تخضع للغرب.رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، قالت إن احتكار منظومة سويفت، طويل الأمد سيصبح شيئًا من الماضي، وذلك مع تطوير أنظمة جديدة للتسويات المالية الدولية، مؤكدة أنه يمكن استخدام قدرات المؤسسات المالية الروسية، لتشكيل نظام آمن ومستقر للتسويات المالية الدولية.في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، بيار خوري، إن نظام سويفت يتعرض لضغوط هائلة والسبب يأتي لاستخدامه في ملفات سياسية.وشدد على أن سويفت حفر قبره بنفسه من خلال كونه أداة للعقوبات، لكنه قد يستمر أداة للغرب، لكن كنظام محايد للتبادلات الدولية فإنه فشل في تحقيق ذلك، حسب قوله.ويرى أنه سيكون هناك أكثر من مركز للتسوية وقد تتجه أوروبا أيضا للاعتماد على نفسها وتبتعد عن التبعية للاقتصاد الأمريكي.وذكر أن دول بريكس بقيادة روسيا والصين والهند مع دخول دول أخرى للتكتل منها عربية، كلها تسعى للابتعاد عن نظام الدولار، مما يؤدي إلى مجموعة من الانهيارات في الاقتصاد العالمي.وأوضح أنه سوف يتواجد نظامان على الأقل يحدث بينهما تنافس لمصلحة الاقتصاد العالمي وليس احتكار للاقتصاد كما يتم من جانب الدولار وسويفت.وبيّن أن أن سويفت لن يندثر تماما وسيبقى ساريا للغرب لكنه سيتراجع أمام الأنظمة المالية التي طورتها روسيا والصين، مؤكدا أن توافقا سيكون بين النظامين مستقبلا.وأعرب عن اعتقاده أن تتغير دورة النظام المالي العالمي قبل عشر سنوات نظرا لرغبة دول العالم في ذلك وما تحتاجه الأنظمة الجديدة للتعديل.

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