https://sputnikarabic.ae/20230413/الحرس-الثوري-الإيراني-يطلق-عرضا-عسكريا-ضخما-دعما-للشعب-الفلسطيني-1075878307.html
الحرس الثوري الإيراني يطلق عرضا عسكريا ضخما دعما للشعب الفلسطيني... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يطلق عرضا عسكريا ضخما دعما للشعب الفلسطيني... فيديو
أعلن قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (الحرس الثوري الإيراني،... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T14:45+0000
2023-04-13T14:45+0000
2023-04-13T14:58+0000
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062797721_0:410:2913:2048_1920x0_80_0_0_9a1766b6e9c5094ab97b1f9ff4770d91.jpg
وقال الأدميرال تنكسيري في كلمته، اليوم الخميس، خلال مراسم بدء استعراض القطع البحرية للتعبئة الشعبية: "اليوم، تشارك أكثر من 2700 سفينة في عرض عسكري في بحر قزوين والخليج العربي ومضيق هرمز دعما للشعب الفلسطيني المظلوم، ورسالة العرض هي التضامن مع الشعب الفلسطيني".ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، ردت اسرائيل بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230410/إيران-تؤكد-دعمها-لوقف-إطلاق-النار-في-اليمن--1075730746.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062797721_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_12e135999f7b0862e4dec062ff78498f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران
الحرس الثوري الإيراني يطلق عرضا عسكريا ضخما دعما للشعب الفلسطيني... فيديو
14:45 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
أعلن قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (الحرس الثوري الإيراني، وحدة عسكرية النخبة) تنظم عرضًا كبيرًا في الخليج العربي وبحر قزوين لدعم الشعب الفلسطيني.
وقال الأدميرال تنكسيري في كلمته، اليوم الخميس، خلال مراسم بدء استعراض القطع البحرية للتعبئة الشعبية: "اليوم، تشارك أكثر من 2700 سفينة في عرض عسكري في بحر قزوين والخليج العربي ومضيق هرمز دعما للشعب الفلسطيني المظلوم، ورسالة العرض هي التضامن مع الشعب الفلسطيني".
وقال تنكسيري إن رسالة هذا العرض إلى الكيان الصهيوني القاتل للأطفال هي أن شعب فلسطين المظلوم ليس وحيدا، وأن الدعم لهذا الشعب يزداد كل عام، وليعلم شعب فلسطين وغزة أننا سندهم في البحر".
ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه.
وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.
وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل
، ردت اسرائيل بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.