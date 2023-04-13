https://sputnikarabic.ae/20230413/الحركة-الشعبية-السودانية-يوجد-تجاوب-بين-الجيش-وقوات-الدعم-السريع-لنزع-فتيل-الأزمة-1075876937.html
الحركة الشعبية السودانية: يوجد تجاوب بين الجيش وقوات الدعم السريع لنزع فتيل الأزمة
الحركة الشعبية السودانية: يوجد تجاوب بين الجيش وقوات الدعم السريع لنزع فتيل الأزمة
أكد رئيس الحركة الشعبية السودانية مالك عقار، أن هناك تجاوبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لـ"نزع فتيل الأزمة" الحالية. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T14:09+0000
2023-04-13T14:09+0000
2023-04-13T14:09+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب اعتراض القوات المسلحة السودانية على إعادة تمركز قوات الدعم السريع التابعة لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في عدة ولايات بينها الخرطوم.وأصدر مالك عقار بيانا مشتركا مع كل من رئيس حركة العدل والمساواة إبراهيم جبريل، ورئيسة حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، اليوم الخميس.وقال البيان: "نود إحاطة شعبنا الأبي بأننا بذلنا مساعي حميدة بين إخوتنا في قيادة القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع لنزع فتيل الأزمة الأمنية التي تكاد تورد البلاد موارد الهلاك".يذكر أن الجيش السوداني أصدر بيانا، اليوم الخميس، قال فيه إن قوات الدعم السريع انتشرت في العاصمة وعدة مدن دون موافقته، مشيرا إلى أن تحركاتها مخالفة لمهام ونظام عملها وأن ما قامت به رفع حدة التوتر بين القوات النظامية في البلاد، مؤكدا أن هناك محاولات مستمرة لإيجاد حلول سلمية لما وصفه بـ "تجاوزات الدعم السريع".قالت قوات الدعم السريع السودانية إن ما تم تداوله بشأن انتشارها في عدة مدن هو "مزاعم تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها معلومات "مضللة وكاذبة" وأنها تقوم بمهام وواجبات وطنية وفقا للقانون وبتنسيق تام مع قيادة القوات المسلحة للجيش وباقي القوات النظامية الأخرى.وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد، مؤكدا دعمه للمشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.يذكر أنه في الـ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية في السودان عندما أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهي الأزمة التي يسعى الاتفاق الإطاري إلى حلها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/قوات-الدعم-السريع-ترد-على-بيان-الجيش-السوداني-وتكشف-سبب-انتشار-قواتها-في-الولايات-1075845476.html
https://sputnikarabic.ae/20230413/بعد-انتشار-قوات-الدعم-السريع-في-العاصمة-وعدة-مدن-ما-هي-قدرات-الجيش-السوداني-1075846045.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار
الحركة الشعبية السودانية: يوجد تجاوب بين الجيش وقوات الدعم السريع لنزع فتيل الأزمة
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أكد رئيس الحركة الشعبية السودانية مالك عقار، أن هناك تجاوبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لـ"نزع فتيل الأزمة" الحالية.
الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب اعتراض القوات المسلحة السودانية على إعادة تمركز قوات الدعم السريع التابعة لنائب رئيس مجلس السيادة
السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في عدة ولايات بينها الخرطوم.
وأصدر مالك عقار بيانا مشتركا مع كل من رئيس حركة العدل والمساواة إبراهيم جبريل، ورئيسة حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، اليوم الخميس.
وقال البيان: "نود إحاطة شعبنا الأبي بأننا بذلنا مساعي حميدة بين إخوتنا في قيادة القوات المسلحة السودانية
، وقوات الدعم السريع لنزع فتيل الأزمة الأمنية التي تكاد تورد البلاد موارد الهلاك".
وأضاف البيان: "وجدنا تجاوبا من الجانبين اللذين نهيب بهما التحلي بالروح الوطنية وتقديم كل تنازل يحقن الدماء ويعين على تحقيق الوفاق الوطني الشامل".
يذكر أن الجيش السوداني أصدر بيانا، اليوم الخميس، قال فيه إن قوات الدعم السريع انتشرت في العاصمة وعدة مدن دون موافقته، مشيرا إلى أن تحركاتها مخالفة لمهام ونظام عملها وأن ما قامت به رفع حدة التوتر بين القوات النظامية في البلاد، مؤكدا أن هناك محاولات مستمرة لإيجاد حلول سلمية لما وصفه بـ "تجاوزات الدعم السريع
".
قالت قوات الدعم السريع السودانية إن ما تم تداوله بشأن انتشارها في عدة مدن هو "مزاعم تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها معلومات "مضللة وكاذبة" وأنها تقوم بمهام وواجبات وطنية وفقا للقانون وبتنسيق تام مع قيادة القوات المسلحة للجيش وباقي القوات النظامية الأخرى.
وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد، مؤكدا دعمه للمشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
يذكر أنه في الـ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية في السودان عندما أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ
، وهي الأزمة التي يسعى الاتفاق الإطاري إلى حلها.