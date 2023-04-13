عربي
"البنتاغون" يقيد الوصول إلى الوثائق المسربة لحماية الأمن القومي الأمريكي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الدفاع-الروسية-تعرض-فيديو-لإطلاق-صاروخ-أوسا-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1075857125.html
الدفاع الروسية تعرض فيديو لإطلاق صاروخ "أوسا" في منطقة العمليات الخاصة
الدفاع الروسية تعرض فيديو لإطلاق صاروخ "أوسا" في منطقة العمليات الخاصة
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لمنظومة الصواريخ "أوسا-أ كي إم" في منطقة العمليات الخاصة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T09:00+0000
2023-04-13T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101597/58/1015975884_0:90:2048:1242_1920x0_80_0_0_d615418b0033e5f68fed92fb8eb1545f.jpg
يُظهر الفيديو كيف يتقدم الطاقم إلى مواقع إطلاق النار، ويقوم باستطلاع الوضع الجوي. في نهاية الفيديو، تطلق المنظومة صاروخًا باتجاه الهدف ثم يحلق المقذوف في السماء.تغطي أنظمة الدفاع الجوي الوحدات والمرافق الروسية من هجمات الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. يكتشف الجنود الأهداف باستخدام محطة الرادار. حمولة ذخيرة واحدة قادرة على تدمير ما يصل إلى ستة أهداف جوية، ثم يغادر نظام الدفاع الجوي الموقع بعد إطلاق النار، لإعادة التحميل.دخلت "أوسا" في خدمة الجيش السوفيتي في أوائل السبعينيات، تم تحديث المنظومة عدة مرات، وهي قادرة على السباحة عبر عوائق المياه دون إقامة معابر عائمة. منذ بداية العملية العسكرية، نفذت أطقم نظام الدفاع الجوي "أوسا" أكثر من 200 عملية إطلاق ناجحة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101597/58/1015975884_137:0:1912:1331_1920x0_80_0_0_6ab7193e066ab7cdb2954e1afac1482c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تعرض فيديو لإطلاق صاروخ "أوسا" في منطقة العمليات الخاصة

09:00 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Ivan Rudnev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ مضاد للطائرات من نوع "أوسا"
إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من نوع أوسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Ivan Rudnev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لمنظومة الصواريخ "أوسا-أ كي إم" في منطقة العمليات الخاصة.
يُظهر الفيديو كيف يتقدم الطاقم إلى مواقع إطلاق النار، ويقوم باستطلاع الوضع الجوي. في نهاية الفيديو، تطلق المنظومة صاروخًا باتجاه الهدف ثم يحلق المقذوف في السماء.
تغطي أنظمة الدفاع الجوي الوحدات والمرافق الروسية من هجمات الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. يكتشف الجنود الأهداف باستخدام محطة الرادار. حمولة ذخيرة واحدة قادرة على تدمير ما يصل إلى ستة أهداف جوية، ثم يغادر نظام الدفاع الجوي الموقع بعد إطلاق النار، لإعادة التحميل.
دخلت "أوسا" في خدمة الجيش السوفيتي في أوائل السبعينيات، تم تحديث المنظومة عدة مرات، وهي قادرة على السباحة عبر عوائق المياه دون إقامة معابر عائمة. منذ بداية العملية العسكرية، نفذت أطقم نظام الدفاع الجوي "أوسا" أكثر من 200 عملية إطلاق ناجحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала