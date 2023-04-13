https://sputnikarabic.ae/20230413/الدفاع-الروسية-تعرض-فيديو-لإطلاق-صاروخ-أوسا-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1075857125.html
الدفاع الروسية تعرض فيديو لإطلاق صاروخ "أوسا" في منطقة العمليات الخاصة
الدفاع الروسية تعرض فيديو لإطلاق صاروخ "أوسا" في منطقة العمليات الخاصة
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لمنظومة الصواريخ "أوسا-أ كي إم" في منطقة العمليات الخاصة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T09:00+0000
2023-04-13T09:00+0000
2023-04-13T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو كيف يتقدم الطاقم إلى مواقع إطلاق النار، ويقوم باستطلاع الوضع الجوي. في نهاية الفيديو، تطلق المنظومة صاروخًا باتجاه الهدف ثم يحلق المقذوف في السماء.تغطي أنظمة الدفاع الجوي الوحدات والمرافق الروسية من هجمات الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. يكتشف الجنود الأهداف باستخدام محطة الرادار. حمولة ذخيرة واحدة قادرة على تدمير ما يصل إلى ستة أهداف جوية، ثم يغادر نظام الدفاع الجوي الموقع بعد إطلاق النار، لإعادة التحميل.دخلت "أوسا" في خدمة الجيش السوفيتي في أوائل السبعينيات، تم تحديث المنظومة عدة مرات، وهي قادرة على السباحة عبر عوائق المياه دون إقامة معابر عائمة. منذ بداية العملية العسكرية، نفذت أطقم نظام الدفاع الجوي "أوسا" أكثر من 200 عملية إطلاق ناجحة.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تعرض فيديو لإطلاق صاروخ "أوسا" في منطقة العمليات الخاصة
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لمنظومة الصواريخ "أوسا-أ كي إم" في منطقة العمليات الخاصة.
يُظهر الفيديو كيف يتقدم الطاقم إلى مواقع إطلاق النار، ويقوم باستطلاع الوضع الجوي. في نهاية الفيديو، تطلق المنظومة صاروخًا باتجاه الهدف ثم يحلق المقذوف في السماء.
تغطي أنظمة الدفاع الجوي الوحدات والمرافق الروسية من هجمات الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات المسيرة. يكتشف الجنود الأهداف باستخدام محطة الرادار. حمولة ذخيرة واحدة قادرة على تدمير ما يصل إلى ستة أهداف جوية، ثم يغادر نظام الدفاع الجوي الموقع بعد إطلاق النار، لإعادة التحميل.
دخلت "أوسا" في خدمة الجيش السوفيتي في أوائل السبعينيات، تم تحديث المنظومة عدة مرات، وهي قادرة على السباحة عبر عوائق المياه دون إقامة معابر عائمة. منذ بداية العملية العسكرية، نفذت أطقم نظام الدفاع الجوي "أوسا" أكثر من 200 عملية إطلاق ناجحة.