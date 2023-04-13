الذكاء الاصطناعي يقدم صورة أوضح بضعفين لثقب أسود... صور
12:54 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 13.04.2023)
© Photo / NASA, ESA, and D. Player (STScI)ثقب أسود يلتهم نجم
© Photo / NASA, ESA, and D. Player (STScI)
عدل مجموعة من الباحثين أول صورة على الإطلاق لثقب أسود فائق الكتلة بصيغة "أقصى دقة" بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتم التقاط الصورة الأيقونية لثقب "إم 87" في عام 2019، وهو ثقب أسود بحجم النظام الشمسي في وسط مجموعة مجرات العذراء من خلال تجميع ضوء الراديو الذي سافر إلينا عبر 53 مليون سنة ضوئية من الفضاء.
والآن، استخدم جهد جديد التعلم الآلي لتنقية الصورة وتصفيتها لتحقيق أقصى دقة ممكنة، وكشف منطقة مركزية أكبر وأكثر قتامة محاطة بالغاز المتوهج الذي وصفه علماء الفلك بـ"الدونت الرفيع".
ونشر الباحثون، اليوم الخميس، الصورة المحدثة في مجلة "استروفيزيكال جورنال ليترز".
🆕BLACK HOLE GETS NEW LOOK WITH MACHINE LEARNING. A team led by IAS Member Lia Medeiros (@astronolia) has produced a groundbreaking new image of the M87 black hole, achieving, for the first time, the full resolution of the @ehtelescope. Read more: https://t.co/QciNekWNjf pic.twitter.com/0bPBJeb8aK— Institute for Advanced Study (IAS) (@the_IAS) April 13, 2023
وقالت المؤلفة الرئيسية، ليا ميديروس، عالمة الفلك في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون، نيو جيرسي، في بيان: "باستخدام أسلوب التعلم الآلي الجديد "بريمو"، تمكنا من تحقيق أقصى دقة لمصفوفة (التلسكوب) الحالية".
Remember that historic first image of a black hole, called M87*? Well, it just got a makeover with the help of AI.— National Science Foundation (@NSF) April 13, 2023
Check out its sharp new look!https://t.co/VEoRqZf9CL#NSFfunded @ehtelescope @GeorgiaTech @the_IAS @NOIRLabAstro
📷: Medeiros et al. 2023 pic.twitter.com/Cm2QtFew5o
وأضافت ميديروس: "نظرًا لأنه لا يمكننا دراسة الثقوب السوداء عن قرب، فإن تفاصيل الصورة تلعب دورًا مهمًا في قدرتنا على فهم سلوكها، أصبح عرض الحلقة في الصورة الآن أصغر بنحو ضعفين، وهو ما سيكون أساس قوي لنماذجنا النظرية واختبارات الجاذبية".