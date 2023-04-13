https://sputnikarabic.ae/20230413/السفارة-الروسية-في-أوسلو-تتوعد-بالرد-على--1075880137.html
السفارة الروسية في أوسلو تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها
السفارة الروسية في أوسلو تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها
وصفت السفارة الروسية في النرويج طرد 15 من موظفي البعثة الدبلوماسية بأنه خطوة "غير ودية" للغاية من جانب أوسلو ووعدت بإجراءات انتقامية ردا على هذه الخطوة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T15:45+0000
2023-04-13T15:45+0000
2023-04-13T15:49+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت البعثة الدبلوماسية عبر قناتها على "تليغرام" "نؤكد المعلومات التي نشرت في البيان الصحفي لوزارة الخارجية النرويجية بشأن إعلان 15 موظفا غير مرغوب فيهم في السفارة. رد الفعل سلبي للغاية. هذه خطوة أخرى غير ودية للغاية، ستتبعها إجراءات انتقامية".وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلد اليوم الخميس إن قرار إعلان 15 من موظفي السفارة أشخاصا غير مرغوب بهم اتخذ لتقليص "الأنشطة الاستخباراتية غير المرغوب فيها" حسبما زعمها.وأعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" فوق بحر بارنتس، كانت تحاول الاقتراب من الحدود الروسية.وجاء في بيان المركز: "في 13 أبريل/ نيسان، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، قامت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من قوات الدفاع الجوي التابع للأسطول الشمالي المناوب بالتحليق في الجو، وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي.
https://sputnikarabic.ae/20230326/أدميرال-نرويجي-يخشى-الغواصات-الروسية-1075143069.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
السفارة الروسية في أوسلو تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها
15:45 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
وصفت السفارة الروسية في النرويج طرد 15 من موظفي البعثة الدبلوماسية بأنه خطوة "غير ودية" للغاية من جانب أوسلو ووعدت بإجراءات انتقامية ردا على هذه الخطوة.
وقالت البعثة الدبلوماسية عبر قناتها على "تليغرام" "نؤكد المعلومات التي نشرت في البيان الصحفي لوزارة الخارجية النرويجية بشأن إعلان 15 موظفا غير مرغوب فيهم في السفارة. رد الفعل سلبي للغاية. هذه خطوة أخرى غير ودية للغاية، ستتبعها إجراءات انتقامية".
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلد اليوم الخميس إن قرار إعلان 15 من موظفي السفارة أشخاصا غير مرغوب بهم اتخذ لتقليص "الأنشطة الاستخباراتية غير المرغوب فيها" حسبما زعمها.
كما ذكرت وزارة الخارجية النرويجية أنها لن تصدر تأشيرات لأعضاء أجهزة المخابرات الروسية.
وأعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ 31" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" فوق بحر بارنتس، كانت تحاول الاقتراب من الحدود الروسية.
وجاء في بيان المركز
: "في 13 أبريل/ نيسان، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة، قامت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من قوات الدفاع الجوي التابع للأسطول الشمالي المناوب بالتحليق في الجو، وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي.