https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الأوكرانية-تطلق-10-قذائف-من-عيار-155-ملم-على-بانتيليمونوفكا-ومنطقة-كييف-في-دونيتسك--1075843339.html
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف من عيار 155 ملم على بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف من عيار 155 ملم على بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، 10 قذائف من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدينة بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T04:27+0000
2023-04-13T04:27+0000
2023-04-13T05:27+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لبيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد المشترك والتنسيق لقضايا الجرائم الحربية لأوكرانيا (المركز المشترك) في قناتها على تطبيق "تلغرام": "بعد الساعة 00:00 تم توثيق قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: منطقة سوخايا بالكا - بانتيليمونوفكا: تم إطلاق أربع قذائف بقطر 155 ملم".وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق ست قذائف بقطر 155 ملم في الساعة 06:30 على منطقة كييف في دونيتسك".يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230412/مصادر-في-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-نقلت-أسلحة-في-سيارات-تحمل-شعار-الصليب-الأحمر-1075809318.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف من عيار 155 ملم على بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك
04:27 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 05:27 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، 10 قذائف من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدينة بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقاً لبيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد المشترك والتنسيق لقضايا الجرائم الحربية لأوكرانيا (المركز المشترك) في قناتها على تطبيق "تلغرام": "بعد الساعة 00:00 تم توثيق قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: منطقة سوخايا بالكا - بانتيليمونوفكا: تم إطلاق أربع قذائف بقطر 155 ملم".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق ست قذائف بقطر 155 ملم في الساعة 06:30 على منطقة كييف في دونيتسك".
يُذكر أن مدفعية عيار 155 ملم تُستخدم من قبل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقدمت الولايات المتحدة مدافع "M777" عيار 155 ملم إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم توريد وحدات المدفعية الألمانية "PzH 2000" ومدافع الهاون البولندية "Krab" ومدافع الهاون الفرنسية "CAESAR" إلى القوات الأوكرانية، والتي تستخدم قذائف من هذا العيار أيضًا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.