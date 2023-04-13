https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-مجموعات-هجومية-أوكرانية-على-محور-كراسنوليمانسك--1075842115.html
القوات الجوية الروسية تدمر مجموعات هجومية أوكرانية على محور كراسنوليمانسك
القوات الجوية الروسية تدمر مجموعات هجومية أوكرانية على محور كراسنوليمانسك
تمكنت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو-25" بمساعدة طائرات مسيرة، صباح اليوم الخميس، من كشف وتدمير مجموعات هجومية أوكرانية بالقرب من قرية "تشيرفونا ديبروفا"... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T02:08+0000
2023-04-13T02:08+0000
2023-04-13T02:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، ألكسندر سافشوك، لوكالة "سبوتنيك": "كشفت أطقم المركبات الجوية بدون طيار، التابعة لمجموعة "تسنتر" في منطقة تشيرفونوديبروفسكي مجموعات هجومية التابعة للواء 95 للإنزال الجوي الهجومي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني. وعند تلقي البيانات، شنت أطقم الطيران الهجومي من طراز "سو-25" ضربة صاروخية وتم تدمير العدو".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/وثائق-البنتاغون-المسربة-تكشف-أعداد-قتلى-القوات-الأوكرانية-خلال-العملية-العسكرية--1075841296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الجوية الروسية تدمر مجموعات هجومية أوكرانية على محور كراسنوليمانسك
02:08 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 02:30 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
تمكنت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو-25" بمساعدة طائرات مسيرة، صباح اليوم الخميس، من كشف وتدمير مجموعات هجومية أوكرانية بالقرب من قرية "تشيرفونا ديبروفا" في منطقة كراسنوليمانسكي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، ألكسندر سافشوك، لوكالة "سبوتنيك": "كشفت أطقم المركبات الجوية بدون طيار، التابعة لمجموعة "تسنتر" في منطقة تشيرفونوديبروفسكي مجموعات هجومية التابعة للواء 95 للإنزال الجوي الهجومي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني. وعند تلقي البيانات، شنت أطقم الطيران الهجومي من طراز "سو-25" ضربة صاروخية وتم تدمير العدو".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.