عربي
الجيش السوداني يحذر من منعطف خطير يواجه البلاد بعد انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-مجموعات-هجومية-أوكرانية-على-محور-كراسنوليمانسك--1075842115.html
القوات الجوية الروسية تدمر مجموعات هجومية أوكرانية على محور كراسنوليمانسك
القوات الجوية الروسية تدمر مجموعات هجومية أوكرانية على محور كراسنوليمانسك
تمكنت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو-25" بمساعدة طائرات مسيرة، صباح اليوم الخميس، من كشف وتدمير مجموعات هجومية أوكرانية بالقرب من قرية "تشيرفونا ديبروفا"... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T02:08+0000
2023-04-13T02:30+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102509/01/1025090126_0:32:3120:1787_1920x0_80_0_0_3e0b4f3779c6f50eb5da75459efa04b1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، ألكسندر سافشوك، لوكالة "سبوتنيك": "كشفت أطقم المركبات الجوية بدون طيار، التابعة لمجموعة "تسنتر" في منطقة تشيرفونوديبروفسكي مجموعات هجومية التابعة للواء 95 للإنزال الجوي الهجومي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني. وعند تلقي البيانات، شنت أطقم الطيران الهجومي من طراز "سو-25" ضربة صاروخية وتم تدمير العدو".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/وثائق-البنتاغون-المسربة-تكشف-أعداد-قتلى-القوات-الأوكرانية-خلال-العملية-العسكرية--1075841296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102509/01/1025090126_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_2399004da0a8fd427c5446324823af47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الجوية الروسية تدمر مجموعات هجومية أوكرانية على محور كراسنوليمانسك

02:08 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 02:30 GMT 13.04.2023)
© Sputnik . Alexei Danichev /  / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة "ميغ-29" متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي"، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية
المقاتلة ميغ-29 متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي ستريجي، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Alexei Danichev /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تمكنت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو-25" بمساعدة طائرات مسيرة، صباح اليوم الخميس، من كشف وتدمير مجموعات هجومية أوكرانية بالقرب من قرية "تشيرفونا ديبروفا" في منطقة كراسنوليمانسكي.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، ألكسندر سافشوك، لوكالة "سبوتنيك": "كشفت أطقم المركبات الجوية بدون طيار، التابعة لمجموعة "تسنتر" في منطقة تشيرفونوديبروفسكي مجموعات هجومية التابعة للواء 95 للإنزال الجوي الهجومي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني. وعند تلقي البيانات، شنت أطقم الطيران الهجومي من طراز "سو-25" ضربة صاروخية وتم تدمير العدو".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وثائق البنتاغون المسربة تكشف أعداد قتلى القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية
00:32 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала