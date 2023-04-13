https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الروسية-تدحر-العدو-من-مركز-أرتيوموفسك-1075866853.html
القوات الروسية تدحر العدو من مركز أرتيوموفسك
القوات الروسية تدحر العدو من مركز أرتيوموفسك
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الكتائب الهجومية التابعة لها واصلت دحر العدو خارج أحياء مركز أرتيوموفسك (باخموت) بدعم من القوات المحمولة جواً. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T11:46+0000
2023-04-13T11:46+0000
2023-04-13T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح البيان: "على محور دونيتسك، واصلت المفارز الهجومية عمليات قتالية مكثفة لطرد العدو من أحياء مركز مدينة أرتيوموفسك، ودعمت القوات المحمولة جواً مفارز الهجوم على الأطراف، ما حال دون نقل القوات الاحتياطية الأوكرانية إلى المدينة أو انسحاب وحدات العدو من أرتيوموفسك".وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق دفوريتشنايا وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، دكت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيرنا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الآلي 66 من مرتبات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدحر العدو من مركز أرتيوموفسك
11:46 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الكتائب الهجومية التابعة لها واصلت دحر العدو خارج أحياء مركز أرتيوموفسك (باخموت) بدعم من القوات المحمولة جواً.
وأوضح البيان: "على محور دونيتسك، واصلت المفارز الهجومية عمليات قتالية مكثفة لطرد العدو من أحياء مركز مدينة أرتيوموفسك، ودعمت القوات المحمولة جواً مفارز الهجوم على الأطراف، ما حال دون نقل القوات الاحتياطية الأوكرانية إلى المدينة أو انسحاب وحدات العدو من أرتيوموفسك".
وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق دفوريتشنايا وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 35 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا.
وعلى محور كراسني ليمان، دكت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة لمجموعة قوات "المركز" وحدات العدو في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتيرنا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم القضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا ومركبتي قتال مصفحتين ومدفع هاوتزر "دي-20".
وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الآلي 66 من مرتبات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.