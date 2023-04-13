https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-بضربة-واحدة-في-الصميم-1075873862.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني بضربة واحدة في الصميم
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني بضربة واحدة في الصميم
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية باستخدام ذخائر عالية الدقة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T13:18+0000
2023-04-13T13:18+0000
2023-04-13T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتُظهر اللقطات كيف تحترق الترسانة الأوكرانية بعد إصابتها. ثم بعد انفجارها ظهر عمود من الدخان الأسود والنار في الهواء.وقالت الوزراة في بيان لها: "أصيب مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة دقيقة التوجيه، أدت تلك الإصابة الدقيقة إلى تفجير المقذوفات المخزنة والذخيرة ذات الدفع الصاروخي على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، مما أدى إلى تدمير مستودع القوات المسلحة بالكامل".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الدراسات-الجهنمية-تشارك-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1075867989.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني بضربة واحدة في الصميم
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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية باستخدام ذخائر عالية الدقة.
وتُظهر اللقطات كيف تحترق الترسانة الأوكرانية بعد إصابتها. ثم بعد انفجارها ظهر عمود من الدخان الأسود والنار في الهواء.
وقالت الوزراة في بيان لها: "أصيب مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة دقيقة التوجيه، أدت تلك الإصابة الدقيقة إلى تفجير المقذوفات المخزنة والذخيرة ذات الدفع الصاروخي على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، مما أدى إلى تدمير مستودع القوات المسلحة بالكامل".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.