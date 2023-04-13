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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-بضربة-واحدة-في-الصميم-1075873862.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني بضربة واحدة في الصميم
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني بضربة واحدة في الصميم
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية باستخدام ذخائر عالية الدقة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T13:18+0000
2023-04-13T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتُظهر اللقطات كيف تحترق الترسانة الأوكرانية بعد إصابتها. ثم بعد انفجارها ظهر عمود من الدخان الأسود والنار في الهواء.وقالت الوزراة في بيان لها: "أصيب مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة دقيقة التوجيه، أدت تلك الإصابة الدقيقة إلى تفجير المقذوفات المخزنة والذخيرة ذات الدفع الصاروخي على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، مما أدى إلى تدمير مستودع القوات المسلحة بالكامل".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الدراسات-الجهنمية-تشارك-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1075867989.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني بضربة واحدة في الصميم

13:18 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية باستخدام ذخائر عالية الدقة.
وتُظهر اللقطات كيف تحترق الترسانة الأوكرانية بعد إصابتها. ثم بعد انفجارها ظهر عمود من الدخان الأسود والنار في الهواء.
وقالت الوزراة في بيان لها: "أصيب مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة دقيقة التوجيه، أدت تلك الإصابة الدقيقة إلى تفجير المقذوفات المخزنة والذخيرة ذات الدفع الصاروخي على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، مما أدى إلى تدمير مستودع القوات المسلحة بالكامل".
موظف في مفرزة إلبروس شبه العسكرية للحد من الانهيارات الثلجية يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات عيار 100 ملم من طراز كي إس -19 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الدراسات الجهنمية" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة
12:07 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
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