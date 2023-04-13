https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الروسية-تعطل-عمل-3-دوريات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1075844539.html
القوات الروسية تعطل عمل 3 دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تعطل عمل 3 دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك
صرح العقيد سيرغي زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"، اليوم الخميس، أن تجمع القوات المسلحة الروسية "الغربية" دمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T05:55+0000
2023-04-13T05:55+0000
2023-04-13T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال: "قام جنود المجموعة "الغربية" من القوات بكشف وتدمير مجموعتين تخريبيتين للعدو من الفوج 14 أومبر والفوج 103 أوبر تيرو على محور كوبيانسك، كما عطلت مدفعية المجموعة عمل ثلاث دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية في المقدمة في منطقة إيفانوفكا وستيلماخوفكا وأرتيموفكا".و تصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/المدفعية-الروسية-تضرب-العدو-بقذيفة-هاون-فاسيليك-فيديو-1075843954.html
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روسيا
القوات الروسية تعطل عمل 3 دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك
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صرح العقيد سيرغي زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"، اليوم الخميس، أن تجمع القوات المسلحة الروسية "الغربية" دمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع وعرقل عمل ثلاث دورات للعدو على محور كوبيانسك.
وقال: "قام جنود المجموعة "الغربية" من القوات بكشف وتدمير مجموعتين تخريبيتين للعدو من الفوج 14 أومبر والفوج 103 أوبر تيرو على محور كوبيانسك، كما عطلت مدفعية المجموعة عمل ثلاث دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية في المقدمة في منطقة إيفانوفكا وستيلماخوفكا وأرتيموفكا".
و تصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.