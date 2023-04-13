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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-الروسية-تعطل-عمل-3-دوريات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1075844539.html
القوات الروسية تعطل عمل 3 دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تعطل عمل 3 دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك
صرح العقيد سيرغي زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"، اليوم الخميس، أن تجمع القوات المسلحة الروسية "الغربية" دمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T05:55+0000
2023-04-13T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال: "قام جنود المجموعة "الغربية" من القوات بكشف وتدمير مجموعتين تخريبيتين للعدو من الفوج 14 أومبر والفوج 103 أوبر تيرو على محور كوبيانسك، كما عطلت مدفعية المجموعة عمل ثلاث دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية في المقدمة في منطقة إيفانوفكا وستيلماخوفكا وأرتيموفكا".و تصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/المدفعية-الروسية-تضرب-العدو-بقذيفة-هاون-فاسيليك-فيديو-1075843954.html
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روسيا

القوات الروسية تعطل عمل 3 دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك

05:55 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح العقيد سيرغي زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"، اليوم الخميس، أن تجمع القوات المسلحة الروسية "الغربية" دمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع وعرقل عمل ثلاث دورات للعدو على محور كوبيانسك.
وقال: "قام جنود المجموعة "الغربية" من القوات بكشف وتدمير مجموعتين تخريبيتين للعدو من الفوج 14 أومبر والفوج 103 أوبر تيرو على محور كوبيانسك، كما عطلت مدفعية المجموعة عمل ثلاث دوريات للقوات المسلحة الأوكرانية في المقدمة في منطقة إيفانوفكا وستيلماخوفكا وأرتيموفكا".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تضرب العدو بقذيفة هاون "فاسيليك"... فيديو
05:17 GMT
و تصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT
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