https://sputnikarabic.ae/20230413/المبعوث-الأممى-لدى-ليبيا-يوجه-بتسريع-الجهود-الرامية-لإجراء-انتخابات-شاملة-خلال-2023-1075877097.html
المبعوث الأممى لدى ليبيا يوجه بتسريع الجهود الرامية لإجراء انتخابات شاملة خلال 2023
المبعوث الأممى لدى ليبيا يوجه بتسريع الجهود الرامية لإجراء انتخابات شاملة خلال 2023
وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلى، مذكرة رسمية، إلى رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T14:04+0000
2023-04-13T14:04+0000
2023-04-13T14:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
خالد المشري
منظمة الأمم المتحدة
فتحي باشاغا
عبد الحميد الدبيبة
العالم العربي
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وحث باتيلى، رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، على تسريع الجهود الرامية لإجراء انتخابات شاملة خلال 2023، مؤكدا "استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم للجنة الانتخابية المشتركة (6+6) في ليبيا"، حسب موقع الوسط الليبي.وفي مارس/ آذار الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو/حزيران إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230410/المنفي-يبحث-مع-المبعوث-الأممي-ملف-خروج-المرتزقة-والمقاتلين-الأجانب-من-ليبيا-1075748572.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, خالد المشري, منظمة الأمم المتحدة, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, خالد المشري, منظمة الأمم المتحدة, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, العالم العربي
المبعوث الأممى لدى ليبيا يوجه بتسريع الجهود الرامية لإجراء انتخابات شاملة خلال 2023
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وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلى، مذكرة رسمية، إلى رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا.
وحث باتيلى، رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، على تسريع الجهود الرامية لإجراء انتخابات شاملة خلال 2023، مؤكدا "استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم للجنة الانتخابية المشتركة (6+6) في ليبيا"، حسب موقع
الوسط الليبي.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي
، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتي لم تحدث منذ انتخاب سلطة انتقالية في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2021، بحلول منتصف يونيو/حزيران إذا تم اعتمادها يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا
، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.