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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/المجلس-الأوروبي-يخصص-مليار-دولار-لإمدادات-الذخيرة-الطارئة-لأوكرانيا-1075876571.html
المجلس الأوروبي يخصص مليار دولار لإمدادات الذخيرة الطارئة لأوكرانيا
المجلس الأوروبي يخصص مليار دولار لإمدادات الذخيرة الطارئة لأوكرانيا
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه وافق على مليار يورو (1.1 مليار دولار) لتعويض الدول الأعضاء عن إمدادات الذخيرة لأوكرانيا حتى 31 مايو/ أيار المقبل. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T14:03+0000
2023-04-13T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار الاتحاد الأوروبي
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صندوق النقد الدولي
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سبوتنيك. واعتمد المجلس اليوم إجراء مساعدة بقيمة مليار يورو، حيث سيسمح هذا التدبير للاتحاد الأوروبي بتعويض الدول الأعضاء عن الذخيرة الممنوحة لأوكرانيا، في الفترة من 9 فبراير/ شباط إلى 31 مايو/ أيار 2023.وعزز إجراء المساعدة الذي تبناه الاتحاد الأوروبي "إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في إطار صندوق الائتمان الأوروبي إلى 4.6 مليار يورو"، وفقًا للبيان.يشار إلى أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية في عام 2022، خصص الاتحاد الأوروبي سبع شرائح مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون يورو لتمويل إمدادات الأسلحة إلى كييف.وتأسس صندوق النقد الأوروبي في مارس/ آذار 2021 بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة من أجل تعزيز دور الاتحاد الأوروبي المعلن ذاتيا كمزود أمن عالمي، وتشمل الأغراض المعلنة لصندوق حماية البيئة الحفاظ على السلام ومنع النزاعات.وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية باستخدام ذخائر عالية الدقة، وتُظهر اللقطات كيف تحترق الترسانة الأوكرانية بعد إصابتها. ثم بعد انفجارها ظهر عمود من الدخان الأسود والنار في الهواء.وقالت الوزراة في بيان لها: "أصيب مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة دقيقة التوجيه، أدت تلك الإصابة الدقيقة إلى تفجير المقذوفات المخزنة والذخيرة ذات الدفع الصاروخي على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، مما أدى إلى تدمير مستودع القوات المسلحة بالكامل".
https://sputnikarabic.ae/20230413/ضابط-استخبارات-أمريكي-الوثائق-المسربة-ستغير-اتجاه-الصراع-في-أوكرانيا-1075875366.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, الأخبار, روسيا, صندوق النقد الدولي
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, الأخبار, روسيا, صندوق النقد الدولي

المجلس الأوروبي يخصص مليار دولار لإمدادات الذخيرة الطارئة لأوكرانيا

14:03 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه وافق على مليار يورو (1.1 مليار دولار) لتعويض الدول الأعضاء عن إمدادات الذخيرة لأوكرانيا حتى 31 مايو/ أيار المقبل.
سبوتنيك. واعتمد المجلس اليوم إجراء مساعدة بقيمة مليار يورو، حيث سيسمح هذا التدبير للاتحاد الأوروبي بتعويض الدول الأعضاء عن الذخيرة الممنوحة لأوكرانيا، في الفترة من 9 فبراير/ شباط إلى 31 مايو/ أيار 2023.
وعزز إجراء المساعدة الذي تبناه الاتحاد الأوروبي "إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في إطار صندوق الائتمان الأوروبي إلى 4.6 مليار يورو"، وفقًا للبيان.
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
ضابط استخبارات أمريكي: الوثائق المسربة ستغير اتجاه الصراع في أوكرانيا
13:37 GMT
يشار إلى أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية في عام 2022، خصص الاتحاد الأوروبي سبع شرائح مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون يورو لتمويل إمدادات الأسلحة إلى كييف.
وتأسس صندوق النقد الأوروبي في مارس/ آذار 2021 بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة من أجل تعزيز دور الاتحاد الأوروبي المعلن ذاتيا كمزود أمن عالمي، وتشمل الأغراض المعلنة لصندوق حماية البيئة الحفاظ على السلام ومنع النزاعات.
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية باستخدام ذخائر عالية الدقة، وتُظهر اللقطات كيف تحترق الترسانة الأوكرانية بعد إصابتها. ثم بعد انفجارها ظهر عمود من الدخان الأسود والنار في الهواء.
وقالت الوزراة في بيان لها: "أصيب مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة دقيقة التوجيه، أدت تلك الإصابة الدقيقة إلى تفجير المقذوفات المخزنة والذخيرة ذات الدفع الصاروخي على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، مما أدى إلى تدمير مستودع القوات المسلحة بالكامل".
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