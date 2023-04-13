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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/المدفعية-الروسية-تضرب-العدو-بقذيفة-هاون-فاسيليك-فيديو-1075843954.html
المدفعية الروسية تضرب العدو بقذيفة هاون "فاسيليك"... فيديو
المدفعية الروسية تضرب العدو بقذيفة هاون "فاسيليك"... فيديو
نجح طاقم مدفع هاون الأوتوماتيكي "2بي9" (فاسيليك) عيار 82 ملم في المنطقة العسكرية الجنوبية في شن هجمات على العدو في منطقة العمليات الخاصة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T05:17+0000
2023-04-13T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لمدافع الهاون الروسية."فاسيليك": يدمر نقاط إطلاق النار ومواقع المسلحين الأوكرانيين، ويضرب مشاة العدو في كل من المناطق المفتوحة والملاجئ. تساعد الطائرات المسيرة في الكشف عن الهدف ومعرفة إحداثياته.يرسل مشغل الطائرات المسيرة الطائرة الرباعية في الجو ويرسلها إلى مواقع العدو. تُنقل الإحداثيات على الفور إلى مدفع الهاون، وبعد ذلك يطلق الطاقم النار. يمكن لقذيفة الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم إطلاق ما يصل إلى 120 قذيفة في الدقيقة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تضرب العدو بقذيفة هاون "فاسيليك"... فيديو

05:17 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نجح طاقم مدفع هاون الأوتوماتيكي "2بي9" (فاسيليك) عيار 82 ملم في المنطقة العسكرية الجنوبية في شن هجمات على العدو في منطقة العمليات الخاصة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لمدافع الهاون الروسية.
"فاسيليك": يدمر نقاط إطلاق النار ومواقع المسلحين الأوكرانيين، ويضرب مشاة العدو في كل من المناطق المفتوحة والملاجئ. تساعد الطائرات المسيرة في الكشف عن الهدف ومعرفة إحداثياته.
يرسل مشغل الطائرات المسيرة الطائرة الرباعية في الجو ويرسلها إلى مواقع العدو. تُنقل الإحداثيات على الفور إلى مدفع الهاون، وبعد ذلك يطلق الطاقم النار. يمكن لقذيفة الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم إطلاق ما يصل إلى 120 قذيفة في الدقيقة.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT
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