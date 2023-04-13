https://sputnikarabic.ae/20230413/المدفعية-الروسية-تضرب-العدو-بقذيفة-هاون-فاسيليك-فيديو-1075843954.html
المدفعية الروسية تضرب العدو بقذيفة هاون "فاسيليك"... فيديو
المدفعية الروسية تضرب العدو بقذيفة هاون "فاسيليك"... فيديو
نجح طاقم مدفع هاون الأوتوماتيكي "2بي9" (فاسيليك) عيار 82 ملم في المنطقة العسكرية الجنوبية في شن هجمات على العدو في منطقة العمليات الخاصة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T05:17+0000
2023-04-13T05:17+0000
2023-04-13T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لمدافع الهاون الروسية."فاسيليك": يدمر نقاط إطلاق النار ومواقع المسلحين الأوكرانيين، ويضرب مشاة العدو في كل من المناطق المفتوحة والملاجئ. تساعد الطائرات المسيرة في الكشف عن الهدف ومعرفة إحداثياته.يرسل مشغل الطائرات المسيرة الطائرة الرباعية في الجو ويرسلها إلى مواقع العدو. تُنقل الإحداثيات على الفور إلى مدفع الهاون، وبعد ذلك يطلق الطاقم النار. يمكن لقذيفة الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم إطلاق ما يصل إلى 120 قذيفة في الدقيقة.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تضرب العدو بقذيفة هاون "فاسيليك"... فيديو
تابعنا عبر
نجح طاقم مدفع هاون الأوتوماتيكي "2بي9" (فاسيليك) عيار 82 ملم في المنطقة العسكرية الجنوبية في شن هجمات على العدو في منطقة العمليات الخاصة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لمدافع الهاون الروسية.
"فاسيليك": يدمر نقاط إطلاق النار ومواقع المسلحين الأوكرانيين، ويضرب مشاة العدو في كل من المناطق المفتوحة والملاجئ. تساعد الطائرات المسيرة في الكشف عن الهدف ومعرفة إحداثياته.
يرسل مشغل الطائرات المسيرة الطائرة الرباعية في الجو ويرسلها إلى مواقع العدو. تُنقل الإحداثيات على الفور إلى مدفع الهاون، وبعد ذلك يطلق الطاقم النار. يمكن لقذيفة الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم إطلاق ما يصل إلى 120 قذيفة في الدقيقة.