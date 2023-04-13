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https://sputnikarabic.ae/20230413/المعرض-الدولي-للقرآن-الكريم-في-طهران-1075851503.html
المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران
المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران
يقام في هذه الأيام من شهر رمضان معرض القرآن الكريم الدولي في مسجد "الإمام" في العاصمة الإيرانية طهران. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:25+0000
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" جانبًا من معرض القرآن الكريم الدولي في مسجد "الإمام" الذي يقام في طهران.
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фото, صور
фото, صور

المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران

08:25 GMT 13.04.2023
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يقام في هذه الأيام من شهر رمضان معرض القرآن الكريم الدولي في مسجد "الإمام" في العاصمة الإيرانية طهران.
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" جانبًا من معرض القرآن الكريم الدولي في مسجد "الإمام" الذي يقام في طهران.
© AFP 2023 / Atta Kenare

نساء إيرانيات يرتدين معدات الواقع الافتراضي خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، 11 أبريل 2023.

نساء إيرانيات يرتدين معدات الواقع الافتراضي خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، 11 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

نساء إيرانيات يرتدين معدات الواقع الافتراضي خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

زوار يتجولون حول نموذج مصغر للكعبة، خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، كجزء من فعاليات شهر رمضان، في 11 أبريل 2023.

زوار يتجولون حول نموذج مصغر للكعبة، خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، كجزء من فعاليات شهر رمضان، في 11 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

زوار يتجولون حول نموذج مصغر للكعبة، خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، كجزء من فعاليات شهر رمضان، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران ، في 11 أبريل 2023.

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران ، في 11 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران ، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Atta Kenare

نحاتة إيرانية تعمل في المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023 .

نحاتة إيرانية تعمل في المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023 . - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

نحاتة إيرانية تعمل في المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023 .

© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Atta Kenare

إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.

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