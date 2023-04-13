https://sputnikarabic.ae/20230413/المعرض-الدولي-للقرآن-الكريم-في-طهران-1075851503.html

المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران

المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران

يقام في هذه الأيام من شهر رمضان معرض القرآن الكريم الدولي في مسجد "الإمام" في العاصمة الإيرانية طهران. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" جانبًا من معرض القرآن الكريم الدولي في مسجد "الإمام" الذي يقام في طهران.

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