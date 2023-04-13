المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران
نساء إيرانيات يرتدين معدات الواقع الافتراضي خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، 11 أبريل 2023.
نساء إيرانيات يرتدين معدات الواقع الافتراضي خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، 11 أبريل 2023.
زوار يتجولون حول نموذج مصغر للكعبة، خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، كجزء من فعاليات شهر رمضان، في 11 أبريل 2023.
زوار يتجولون حول نموذج مصغر للكعبة، خلال المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، كجزء من فعاليات شهر رمضان، في 11 أبريل 2023.
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران ، في 11 أبريل 2023.
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران ، في 11 أبريل 2023.
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.
نحاتة إيرانية تعمل في المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023 .
نحاتة إيرانية تعمل في المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023 .
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.
إيرانيون يزورون المعرض الدولي للقرآن الكريم في مسجد الإمام الخميني الكبير في طهران، في 11 أبريل 2023.