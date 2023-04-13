https://sputnikarabic.ae/20230413/اليابان-تصحح-إنذارا-صاروخيا-بعد-20-دقيقة-من-إصداره-1075858008.html

اليابان تصحح إنذارا صاروخيا بعد 20 دقيقة من إصداره

اليابان تصحح إنذارا صاروخيا بعد 20 دقيقة من إصداره

أصدرت الحكومة اليابانية إنذارا يحذر من سقوط صاروخ كوري شمالي على أراضيها، اليوم الخميس، ثم قامت بإلغائه بعد 20 دقيقة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T09:35+0000

2023-04-13T09:35+0000

2023-04-13T09:35+0000

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واستخدمت طوكيو نظام إنذار خاص بالتحذير من الطوارئ في الإنذار الأول، ثم صححته بنظام إنذار آخر، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".ولفتت الهيئة إلى أن الإنذار الأول تم إرساله بواسطة نظام تحذير الطوارئ في عموم البلاد المعروف بـ "جيه - ألارت"، وتضمن تحذيرا من احتمال سقوط صاروخ كوري شمالي في أقصى شمالي البلاد، وبالتحديد في محافظة هوكايدو أو محيطها.لكن بعد 20 دقيقة من التحذير الأول، استخدمت الحكومة اليابانية نظام شبكة معلومات الطوارئ "إي إم - نت"، في رسالة تقول إنه لم يعد هناك أي احتمال لسقوط صواريخ في الأراضي اليابانية.وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بعد ذلك في تصريحات صحفية، أن الحكومة تأكدت من عدم سقوط أي صواريخ في الأراضي اليابانية، بينما قال مسؤولون حكوميون إنهم استخدموا نظام "إي إم - نت" لتصحيح الإنذار بسبب القيود التي يخضع لها نظام "جيه - ألارت".وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن الحكومة المركزية في طوكيو، تستخدم نظام الإنذار "إي إم - نت" لإرسال رسائل بريد إلكتروني للإدارات المحلية في جميع المحافظات في حالات الطوارئ.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية في اتجاه بحر اليابان، لكن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230412/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان--1075840270.html

https://sputnikarabic.ae/20230412/اليابان-تطلب-من-سكان-هوكايدو-الاحتماء-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-1075841029.html

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