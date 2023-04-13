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اليابان تصحح إنذارا صاروخيا بعد 20 دقيقة من إصداره
اليابان تصحح إنذارا صاروخيا بعد 20 دقيقة من إصداره
أصدرت الحكومة اليابانية إنذارا يحذر من سقوط صاروخ كوري شمالي على أراضيها، اليوم الخميس، ثم قامت بإلغائه بعد 20 دقيقة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T09:35+0000
2023-04-13T09:35+0000
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واستخدمت طوكيو نظام إنذار خاص بالتحذير من الطوارئ في الإنذار الأول، ثم صححته بنظام إنذار آخر، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".ولفتت الهيئة إلى أن الإنذار الأول تم إرساله بواسطة نظام تحذير الطوارئ في عموم البلاد المعروف بـ "جيه - ألارت"، وتضمن تحذيرا من احتمال سقوط صاروخ كوري شمالي في أقصى شمالي البلاد، وبالتحديد في محافظة هوكايدو أو محيطها.لكن بعد 20 دقيقة من التحذير الأول، استخدمت الحكومة اليابانية نظام شبكة معلومات الطوارئ "إي إم - نت"، في رسالة تقول إنه لم يعد هناك أي احتمال لسقوط صواريخ في الأراضي اليابانية.وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بعد ذلك في تصريحات صحفية، أن الحكومة تأكدت من عدم سقوط أي صواريخ في الأراضي اليابانية، بينما قال مسؤولون حكوميون إنهم استخدموا نظام "إي إم - نت" لتصحيح الإنذار بسبب القيود التي يخضع لها نظام "جيه - ألارت".وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن الحكومة المركزية في طوكيو، تستخدم نظام الإنذار "إي إم - نت" لإرسال رسائل بريد إلكتروني للإدارات المحلية في جميع المحافظات في حالات الطوارئ.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية في اتجاه بحر اليابان، لكن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230412/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان--1075840270.html
https://sputnikarabic.ae/20230412/اليابان-تطلب-من-سكان-هوكايدو-الاحتماء-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-1075841029.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

اليابان تصحح إنذارا صاروخيا بعد 20 دقيقة من إصداره

09:35 GMT 13.04.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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أصدرت الحكومة اليابانية إنذارا يحذر من سقوط صاروخ كوري شمالي على أراضيها، اليوم الخميس، ثم قامت بإلغائه بعد 20 دقيقة.
واستخدمت طوكيو نظام إنذار خاص بالتحذير من الطوارئ في الإنذار الأول، ثم صححته بنظام إنذار آخر، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".
ولفتت الهيئة إلى أن الإنذار الأول تم إرساله بواسطة نظام تحذير الطوارئ في عموم البلاد المعروف بـ "جيه - ألارت"، وتضمن تحذيرا من احتمال سقوط صاروخ كوري شمالي في أقصى شمالي البلاد، وبالتحديد في محافظة هوكايدو أو محيطها.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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لكن بعد 20 دقيقة من التحذير الأول، استخدمت الحكومة اليابانية نظام شبكة معلومات الطوارئ "إي إم - نت"، في رسالة تقول إنه لم يعد هناك أي احتمال لسقوط صواريخ في الأراضي اليابانية.
وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بعد ذلك في تصريحات صحفية، أن الحكومة تأكدت من عدم سقوط أي صواريخ في الأراضي اليابانية، بينما قال مسؤولون حكوميون إنهم استخدموا نظام "إي إم - نت" لتصحيح الإنذار بسبب القيود التي يخضع لها نظام "جيه - ألارت".
كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي Hyunmoo II، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
إخلاء جزيرة هوكايدو اليابانية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا
أمس, 23:15 GMT
وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن الحكومة المركزية في طوكيو، تستخدم نظام الإنذار "إي إم - نت" لإرسال رسائل بريد إلكتروني للإدارات المحلية في جميع المحافظات في حالات الطوارئ.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية في اتجاه بحر اليابان، لكن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
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