https://sputnikarabic.ae/20230413/بايرن-ميونيخ-يوقع-عقوبتين-على-ساديو-ماني-بعد-حادث-لكم-ليروي-ساني-1075880252.html
"بايرن ميونيخ" يوقع عقوبتين على ساديو ماني بعد حادث لكم ليروي ساني
"بايرن ميونيخ" يوقع عقوبتين على ساديو ماني بعد حادث لكم ليروي ساني
قرر نادي "بايرن ميونخ" الألماني، اليوم الخميس، معاقبة مهاجمه، ساديو ماني، وذلك بعد مشاجرته مع ليروي ساني، عقب خسارته الأسبوع الحالي أمام نادي "مانشستر سيتي" في... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T15:50+0000
2023-04-13T15:50+0000
2023-04-13T15:50+0000
مجتمع
رياضة
نادي بايرن ميونخ
مانشستر سيتي
ساديو ماني
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وقال "بايرن" في بيان إنه وافق على إيقاف ماني لمباراة واحدة، وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.وكتب في البيان: "ساديو ماني، 31 عاما، لن يكون ضمن تشكيلة "بايرن ميونيخ" في مباراة الإياب ضد هوفنهايم 1899 السبت المقبل".وأوضح "بايرن" في بيانه أن سبب إيقافه لساديو ماني "هو سوء تصرفه بعد مباراة "بايرن ميونيخ" في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي".وبخلاف وقفه لمباراة واحدة فقط، فقد قرر نادي "بايرن ميونيخ" كذلك توقيع غرامة مالية على، ساديو مانو. وكان ساديو ماني مهاجم "بايرن ميونيخ" وجّه لكمة قوية إلى وجه زميله في الفريق ليروي ساني بعد الهزيمة أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام "مانشستر سيتي"، بحسب إعلام ألماني.وذكرت قناة سكاي ألمانيا أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة وكان اللاعبان بحاجة إلى أن يفصل بينهما زملاؤهما في الفريق داخل غرفة الملابس.وشوهد الثنائي على أرض الملعب يتجادلان في المراحل الأخيرة من المباراة مساء الثلاثاء، حيث تغلب سيتي على بطل ألمانيا 3-0 على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ومنحت تسديدة رودري الملتفة من مسافة بعيدة في الشوط الأول تقدم فريق غوارديولا أمام بطل ألمانيا قبل أن يتقدم برناردو سيلفا بضربة رأس في بداية الشوط الثاني وأكمل آيرلينغ هالاند التسجيل ليضع سيتي قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ساديو-ماني-يتجاهل-صلاح-وفان-دايك-بإجابات-غير-متوقعة-1073807836.html
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رياضة, نادي بايرن ميونخ, مانشستر سيتي, ساديو ماني
رياضة, نادي بايرن ميونخ, مانشستر سيتي, ساديو ماني
"بايرن ميونيخ" يوقع عقوبتين على ساديو ماني بعد حادث لكم ليروي ساني
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قرر نادي "بايرن ميونخ" الألماني، اليوم الخميس، معاقبة مهاجمه، ساديو ماني، وذلك بعد مشاجرته مع ليروي ساني، عقب خسارته الأسبوع الحالي أمام نادي "مانشستر سيتي" في دوري أبطال أوروبا.
وقال "بايرن" في بيان إنه وافق على إيقاف ماني لمباراة واحدة، وفقا لشبكة
"سكاي سبورتس" البريطانية.
وكتب في البيان: "ساديو ماني، 31 عاما، لن يكون ضمن تشكيلة "بايرن ميونيخ" في مباراة الإياب ضد هوفنهايم 1899 السبت المقبل".
وأوضح "بايرن" في بيانه أن سبب إيقافه لساديو ماني "هو سوء تصرفه بعد مباراة "بايرن ميونيخ" في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي".
وبخلاف وقفه لمباراة واحدة فقط، فقد قرر نادي "بايرن ميونيخ" كذلك توقيع غرامة مالية على، ساديو مانو.
وكان ساديو ماني مهاجم "بايرن ميونيخ" وجّه لكمة قوية إلى وجه زميله في الفريق ليروي ساني بعد الهزيمة أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام "مانشستر سيتي"، بحسب إعلام ألماني.
وذكرت قناة سكاي ألمانيا
أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة وكان اللاعبان بحاجة إلى أن يفصل بينهما زملاؤهما في الفريق داخل غرفة الملابس.
وشوهد الثنائي على أرض الملعب يتجادلان في المراحل الأخيرة من المباراة مساء الثلاثاء، حيث تغلب سيتي على بطل ألمانيا 3-0 على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومنحت تسديدة رودري الملتفة من مسافة بعيدة في الشوط الأول تقدم فريق غوارديولا
أمام بطل ألمانيا قبل أن يتقدم برناردو سيلفا بضربة رأس في بداية الشوط الثاني وأكمل آيرلينغ هالاند التسجيل ليضع سيتي قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.