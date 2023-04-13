https://sputnikarabic.ae/20230413/بطل-فيلم-المبيد-يردم-حفرة-وسط-الطريق-بعد-تقاعس-بلدية-كاليفورنيا-فيديو--1075859058.html
بطل فيلم "المبيد" يردم حفرة وسط الطريق بعد تقاعس بلدية كاليفورنيا... فيديو
بطل فيلم "المبيد" يردم حفرة وسط الطريق بعد تقاعس بلدية كاليفورنيا... فيديو
قام نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر، بطل فليم "المبيد" (ذا ترمنايتور)، بردم حفرة في أحد شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن سئم من تقاعس مجلس المدينة ورفع... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T09:48+0000
2023-04-13T09:48+0000
2023-04-13T09:49+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103823/79/1038237973_0:86:3944:2305_1920x0_80_0_0_2a3017a5856539c0102f6d57104fa869.jpg
ونشر الممثل الشهير مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكتب: "أفسدت الحفر السيارات والدراجات، خرجت لإصلاحها مع فريقي".ويظهر في الفيديو قيام الممثل بإفراغ أكياس من الإسفلت في إحدى الحفر التي تقطع أحد طرقات المدينة.وقام بتوزيع الإسفلت مع الاستعانة بفريقه على الحفرة ثم إغلاقها ورش البيتون عليها من أجل تسريع عملية تماسك وجفاف الإسفلت في مكانه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103823/79/1038237973_378:0:3566:2391_1920x0_80_0_0_c45ae45a12704a07850c3e5ff8c6952b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
بطل فيلم "المبيد" يردم حفرة وسط الطريق بعد تقاعس بلدية كاليفورنيا... فيديو
09:48 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
قام نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر، بطل فليم "المبيد" (ذا ترمنايتور)، بردم حفرة في أحد شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن سئم من تقاعس مجلس المدينة ورفع الشكاوى دون جدوى.
ونشر الممثل الشهير مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكتب: "أفسدت الحفر السيارات والدراجات، خرجت لإصلاحها مع فريقي".
ويظهر في الفيديو قيام الممثل بإفراغ أكياس من الإسفلت في إحدى الحفر التي تقطع أحد طرقات المدينة.
وقام بتوزيع الإسفلت مع الاستعانة بفريقه على الحفرة ثم إغلاقها ورش البيتون عليها من أجل تسريع عملية تماسك وجفاف الإسفلت في مكانه.