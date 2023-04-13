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https://sputnikarabic.ae/20230413/بطل-فيلم-المبيد-يردم-حفرة-وسط-الطريق-بعد-تقاعس-بلدية-كاليفورنيا-فيديو--1075859058.html
بطل فيلم "المبيد" يردم حفرة وسط الطريق بعد تقاعس بلدية كاليفورنيا... فيديو
بطل فيلم "المبيد" يردم حفرة وسط الطريق بعد تقاعس بلدية كاليفورنيا... فيديو
قام نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر، بطل فليم "المبيد" (ذا ترمنايتور)، بردم حفرة في أحد شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن سئم من تقاعس مجلس المدينة ورفع... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T09:48+0000
2023-04-13T09:49+0000
مجتمع
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ونشر الممثل الشهير مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكتب: "أفسدت الحفر السيارات والدراجات، خرجت لإصلاحها مع فريقي".ويظهر في الفيديو قيام الممثل بإفراغ أكياس من الإسفلت في إحدى الحفر التي تقطع أحد طرقات المدينة.وقام بتوزيع الإسفلت مع الاستعانة بفريقه على الحفرة ثم إغلاقها ورش البيتون عليها من أجل تسريع عملية تماسك وجفاف الإسفلت في مكانه.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

بطل فيلم "المبيد" يردم حفرة وسط الطريق بعد تقاعس بلدية كاليفورنيا... فيديو

09:48 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 13.04.2023)
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / أرنولد شوارزنيغر
أرنولد شوارزنيغر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova /
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قام نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر، بطل فليم "المبيد" (ذا ترمنايتور)، بردم حفرة في أحد شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن سئم من تقاعس مجلس المدينة ورفع الشكاوى دون جدوى.
ونشر الممثل الشهير مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكتب: "أفسدت الحفر السيارات والدراجات، خرجت لإصلاحها مع فريقي".
ويظهر في الفيديو قيام الممثل بإفراغ أكياس من الإسفلت في إحدى الحفر التي تقطع أحد طرقات المدينة.
وقام بتوزيع الإسفلت مع الاستعانة بفريقه على الحفرة ثم إغلاقها ورش البيتون عليها من أجل تسريع عملية تماسك وجفاف الإسفلت في مكانه.
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