https://sputnikarabic.ae/20230413/بعد-انتشار-قوات-الدعم-السريع-في-العاصمة-وعدة-مدن-ما-هي-قدرات-الجيش-السوداني-1075846045.html

بعد انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة وعدة مدن... ما هي قدرات الجيش السوداني؟

بعد انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة وعدة مدن... ما هي قدرات الجيش السوداني؟

يصنف الجيش السوداني بين أقوى 10 جيوش في قارة أفريقيا، بينما يحتل المرتبة رقم 75 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T07:26+0000

2023-04-13T07:26+0000

2023-04-13T07:26+0000

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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن القوة البشرية للجيش السوداني تضم القوات العاملة والقوات الاحتياطية والقوات شبه العسكرية ويشمل ذلك جميع أفرع الجيش.ويقدر عدد السكان بصورة عامة بنحو 48 مليون نسمة بينهم 25 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصل سن التجنيد سنويا 1.2 مليون فرد، بينما يقدر عدد من يصلحون للتجنيد بأكثر من 16 مليون فرد.ويقدر إجمالي عدد الجيش السوداني بـ 205 آلاف جندي بينهم:وتصنف القوات الجوية السودانية في المرتبة رقم 47 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 191 طائرة حربية تضم:ويمتلك الجيش السوداني قوات برية تشمل:ويمتلك الجيش السوداني أسطولا حربيا يضم 18 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 66 عالميا، بينما تقدر ميزانية دفاعه بنحو 287 مليون دولار.يذكر أن الجيش السوداني أصدر بيانا، صباح اليوم الخميس، قال فيه إن قوات الدعم السريع انتشرت في العاصمة وعدة مدن دون موافقته.وقال الجيش السوداني إن تحركات قوات الدعم السريع مخالفة لمهام ونظام عملها وأن ما قامت به رفع حدة التوتر بين القوات النظامية في البلاد، مؤكدا أن هناك محاولات مستمرة لإيجاد حلول سلمية لما وصفه بـ "تجاوزات الدعم السريع".ما هو رد قوات الدعم السريع؟قالت قوات الدعم السريع السودانية إن ما تم تداوله بشأن انتشارها في عدة مدن هو "مزاعم تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها معلومات "مضللة وكاذبة".ولفتت إلى أن قوات الدعم السريع تقوم بمهام وواجبات وطنية وفقا للقانون وبتنسيق تام مع قيادة القوات المسلحة للجيش وباقي القوات النظامية الأخرى.وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني التزامه بالعملية السياسية التي تجري حاليا في البلاد، مؤكدا دعمه للمشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.وفي الـ25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة سياسية في السودان عندما أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهي الأزمة التي يسعى الاتفاق الإطاري إلى حلها.

https://sputnikarabic.ae/20230411/بعد-4-سنوات-على-سقوط-البشير-هل-السودان-أفضل-حالا؟-1075802637.html

https://sputnikarabic.ae/20230413/-الجيش-السوداني-تحركات-قوات-الدعم-السريع-تمت-دون-موافقة-الجيش-ونحاول-إيجاد-حلول-سلمية-لتجاوزاتها-1075841844.html

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رصد عسكري, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان