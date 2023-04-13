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https://sputnikarabic.ae/20230413/بيسكوف-هناك-حرب-معلوماتية-بين-روسيا-والغرب-1075867811.html
بيسكوف: هناك حرب معلوماتية بين روسيا والغرب
بيسكوف: هناك حرب معلوماتية بين روسيا والغرب
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن "روسيا ودول الغرب تعمل في وضع الحرب، وهناك حرب معلومات كاملة". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T12:14+0000
2023-04-13T12:14+0000
معلومات
روسيا
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وأضاف بيسكوف، في حديثه الى مستمعي منصة "وسائل الإعلام الجديدة" التي نقلت حديثه عبر "تلغرام"، أن "ما يحدث الآن هو أمر وجودي لروسيا، وبالنسبة لنا مسألة حياة أو موت، ولدينا خيار واحد فقط أن يسير كل شيء لصالحنا". وتحدث بيسكوف عن "حرب المعلومات الشاملة "، قائلا إن "بلادنا وبلاد الغرب تعمل في زمن الحرب، ولدى الناتو بروتوكولات للعمل مع وسائل الإعلام، وهو إطلاق معلومات مضللة وحجب تدفق المعلومات من الخارج".ونقلت المنصة عنه قوله إن "القصف البساطي (تكتيك يهدف للتدمير الكامل، أو كوسيلة لاضعاف الروح المعنوية للعدو) بالمعلومات غير فعال ومكلف، وهناك حاجة إلى عمل إعلامي هادف".
https://sputnikarabic.ae/20230413/الخارجية-الروسية-العقوبات-ضد-روساتوم-أوفرسيز-هي-محاولة-لمنافسة-غير-عادلة-1075857638.html
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معلومات, روسيا
معلومات, روسيا

بيسكوف: هناك حرب معلوماتية بين روسيا والغرب

12:14 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
 المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن "روسيا ودول الغرب تعمل في وضع الحرب، وهناك حرب معلومات كاملة".
وأضاف بيسكوف، في حديثه الى مستمعي منصة "وسائل الإعلام الجديدة" التي نقلت حديثه عبر "تلغرام"، أن "ما يحدث الآن هو أمر وجودي لروسيا، وبالنسبة لنا مسألة حياة أو موت، ولدينا خيار واحد فقط أن يسير كل شيء لصالحنا".
وتحدث بيسكوف عن "حرب المعلومات الشاملة "، قائلا إن "بلادنا وبلاد الغرب تعمل في زمن الحرب، ولدى الناتو بروتوكولات للعمل مع وسائل الإعلام، وهو إطلاق معلومات مضللة وحجب تدفق المعلومات من الخارج".

ووفقا لبيسكوف، فإن هذا يتطلب من المتخصصين الروس أن يعملو بحرفية أكبر، وأن يكون هدفهم ليس فقط الإنجاز، بل من أجل تحقيق تغيير نوعي في حياة الناس، مشيرا إلى أهمية شبكات التواصل الاجتماعي.

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
الخارجية الروسية: العقوبات ضد "روساتوم أوفرسيز" هي محاولة لمنافسة غير عادلة
09:18 GMT
ونقلت المنصة عنه قوله إن "القصف البساطي (تكتيك يهدف للتدمير الكامل، أو كوسيلة لاضعاف الروح المعنوية للعدو) بالمعلومات غير فعال ومكلف، وهناك حاجة إلى عمل إعلامي هادف".
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