https://sputnikarabic.ae/20230413/تايوان-ترصد-26-طائرة-حربية-و7-سفن-تابعة-للجيش-الصيني-حول-الجزيرة--1075842368.html
تايوان ترصد 26 طائرة حربية و7 سفن تابعة للجيش الصيني حول الجزيرة
تايوان ترصد 26 طائرة حربية و7 سفن تابعة للجيش الصيني حول الجزيرة
أعلنت القوات المسلحة في تايوان، صباح اليوم الخميس، عن اقتراب 26 طائرة و7 سفن صينية من الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T02:44+0000
2023-04-13T02:44+0000
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ووفقًا للبيان الذي نُشر على حساب وزارة الدفاع على تويتر: "خلال الفترة من الساعة 6:00 من صباح الأربعاء، 12 أبريل، حتى الساعة 6:00 من صباح الخميس، 13 أبريل، تم تسجيل اقتراب 26 طائرة و7 سفن تابعة للجيش الشعبي الصيني حول تايوان".وأشار البيان إلى أن 14 طائرة عبرت ما يعرف بـ "الخط الوسطي" في مضيق تايوان ودخلت منطقة التحكم الجوي للدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة، بما في ذلك مقاتلات J-16 وJ-10 وSU-30.وأوضح البيان أن تايوان قامت بإرسال طائرات وسفن دورية جوية وبحرية لمراقبة الوضع، ونشرت أيضًا منصات إطلاق صواريخ على الأرض.يذكر أن الجيش الصيني بدأ السبت الماضي تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة "كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة والتقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مما أثار غضب بكين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/الصين-تجري-مناورة-عسكرية-حية-تضرب-أهدافا-قرب-تايوان-1075730650.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
تايوان ترصد 26 طائرة حربية و7 سفن تابعة للجيش الصيني حول الجزيرة
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أعلنت القوات المسلحة في تايوان، صباح اليوم الخميس، عن اقتراب 26 طائرة و7 سفن صينية من الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقًا للبيان الذي نُشر على حساب وزارة الدفاع على تويتر: "خلال الفترة من الساعة 6:00 من صباح الأربعاء، 12 أبريل، حتى الساعة 6:00 من صباح الخميس، 13 أبريل، تم تسجيل اقتراب 26 طائرة و7 سفن تابعة للجيش الشعبي الصيني حول تايوان".
وأشار البيان إلى أن 14 طائرة عبرت ما يعرف بـ "الخط الوسطي" في مضيق تايوان ودخلت منطقة التحكم الجوي للدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة، بما في ذلك مقاتلات J-16 وJ-10 وSU-30.
وأوضح البيان أن تايوان قامت بإرسال طائرات وسفن دورية جوية وبحرية لمراقبة الوضع، ونشرت أيضًا منصات إطلاق صواريخ على الأرض.
يذكر أن الجيش الصيني بدأ السبت الماضي تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة
"كتحذير للقوات الانفصالية" على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة والتقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مما أثار غضب بكين.