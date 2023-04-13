https://sputnikarabic.ae/20230413/ترامب-يطالب-محاميه-السابق-بتعويض-قدره-500-مليون-دولار-1075851143.html
ترامب يطالب محاميه السابق بتعويض قدره 500 مليون دولار
ترامب يطالب محاميه السابق بتعويض قدره 500 مليون دولار
حرك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد محاميه السابق، مايكل كوهين، الذي يُعتقد أنه قد يكون الشاهد الأساسي في قضية جنائية تطول ترامب، والتي تم... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:03+0000
2023-04-13T08:03+0000
2023-04-13T08:03+0000
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وقالت شبكة "إن بي سي" إن الدعوى القضائية التي تم تقديمها لمحكمة في فلوريدا، تطالب المحامي بتعويض قدره 500 مليون دولار، منتقدة انتهاك كوهين لاتفاق السرية بين الموكل والمحامي.ويُعتقد أن كوهين هو أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين، خلال التحقيقات التي أدت إلى توجيه الاتهام لترامب، بالتزوير والاحتيال وعدم الإفصاح عن دخله.واعترف كوهين بدفع مبلغ من المال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقتها السابقة مع ترامب، مما أدى إلى تنحية ترامب عن المنصب الرئاسي، فيما يواجه ترامب الآن 34 تهمة بتزوير وثائق واحتيال، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة ويقول إنه ضحية "اضطهاد سياسي".وصرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، بأنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى لو أدين في قضية جنائية تم رفعها ضده في نيويورك.وعندما سُئل في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عما إذا كان سينسحب إذا أُدين في قضية جنائية، قال ترامب: "لا، لن أنسحب أبدًا. هذا ليس أسلوبي. لن أفعل ذلك".ووصف ترامب الديمقراطيين بأنهم حزب "المعلومات الخاطئة"، مؤكدًا أنهم يستهدفون المرشحين المحتملين في الانتخابات.وكان ترامب قد اتُهم من قبل هيئة محلفين في مانهاتن، في مارس/ آذار الماضي، بتهم تتعلق بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، وقد تم تقديم ترامب للتحقيق، فيما وصف القضية بأنها "مطاردة ساحرات" ضده.وأثار ترامب شكوكا حول قدرة جو بايدن على المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرا إلى نائبته كامالا هاريس كمرشحة بديلة محتملة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
ترامب يطالب محاميه السابق بتعويض قدره 500 مليون دولار
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حرك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد محاميه السابق، مايكل كوهين، الذي يُعتقد أنه قد يكون الشاهد الأساسي في قضية جنائية تطول ترامب، والتي تم رفعها في نيويورك.
وقالت شبكة
"إن بي سي" إن الدعوى القضائية التي تم تقديمها لمحكمة في فلوريدا، تطالب المحامي بتعويض قدره 500 مليون دولار، منتقدة انتهاك كوهين لاتفاق السرية بين الموكل والمحامي.
ويُعتقد أن كوهين هو أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين، خلال التحقيقات التي أدت إلى توجيه الاتهام لترامب
، بالتزوير والاحتيال وعدم الإفصاح عن دخله.
واعترف كوهين بدفع مبلغ من المال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقتها السابقة مع ترامب، مما أدى إلى تنحية ترامب عن المنصب الرئاسي، فيما يواجه ترامب الآن 34 تهمة بتزوير وثائق واحتيال، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة ويقول إنه ضحية "اضطهاد سياسي".
وصرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، بأنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى لو أدين في قضية جنائية تم رفعها ضده في نيويورك.
وعندما سُئل في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عما إذا كان سينسحب إذا أُدين في قضية جنائية، قال ترامب: "لا، لن أنسحب أبدًا. هذا ليس أسلوبي. لن أفعل ذلك".
ووصف ترامب الديمقراطيين بأنهم حزب "المعلومات الخاطئة"، مؤكدًا أنهم يستهدفون المرشحين المحتملين في الانتخابات.
وكان ترامب قد اتُهم من قبل هيئة محلفين في مانهاتن، في مارس/ آذار الماضي، بتهم تتعلق بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، وقد تم تقديم ترامب للتحقيق، فيما وصف القضية بأنها "مطاردة ساحرات" ضده.
وأثار ترامب شكوكا حول قدرة جو بايدن على المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024
، مشيرا إلى نائبته كامالا هاريس كمرشحة بديلة محتملة.