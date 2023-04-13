تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:27 GMT 13.04.2023
05:27 GMT 13.04.2023
05:27 GMT 13.04.2023
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، 10 قذائف من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدينة بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك.
05:27 GMT 13.04.2023
تمكنت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو-25" بمساعدة طائرات مسيرة، صباح اليوم الخميس، من كشف وتدمير مجموعات هجومية أوكرانية بالقرب من قرية "تشيرفونا ديبروفا" في منطقة كراسنوليمانسكي.
05:26 GMT 13.04.2023
كشفت وثائق البنتاغون المسربة أن أوكرانيا فقدت ما بين 124,500 و131,000 شخص في القتال، سواء بسبب القتل أو الجرح، خلال العمليات القتالية.