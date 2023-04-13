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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075844138.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T05:27+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
! - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:27 GMT 13.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:27 GMT 13.04.2023
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تضرب العدو بقذيفة هاون "فاسيليك"... فيديو
05:17 GMT
05:27 GMT 13.04.2023
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واحدة مقابل ثلاث... كيف دمرت الدبابة الروسية "تي-72" ثلاث دبابات "تي-64" أوكرانية
04:44 GMT
05:27 GMT 13.04.2023
القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف من عيار 155 ملم على بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، 10 قذائف من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدينة بانتيليمونوفكا ومنطقة كييف في دونيتسك.
05:27 GMT 13.04.2023
القوات الجوية الروسية تدمر مجموعات هجومية أوكرانية على محور كراسنوليمانسك
تمكنت أطقم الطائرات الهجومية الروسية "سو-25" بمساعدة طائرات مسيرة، صباح اليوم الخميس، من كشف وتدمير مجموعات هجومية أوكرانية بالقرب من قرية "تشيرفونا ديبروفا" في منطقة كراسنوليمانسكي.
05:26 GMT 13.04.2023
وثائق البنتاغون المسربة تكشف أعداد قتلى القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية
كشفت وثائق البنتاغون المسربة أن أوكرانيا فقدت ما بين 124,500 و131,000 شخص في القتال، سواء بسبب القتل أو الجرح، خلال العمليات القتالية.
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