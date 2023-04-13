https://sputnikarabic.ae/20230413/تقرير-أممي-12-ألف-محتجز-بمراكز-غير-رسمية-في-ليبيا-1075876721.html

تقرير أممي: 12 ألف محتجز بمراكز غير رسمية في ليبيا

تقرير أممي: 12 ألف محتجز بمراكز غير رسمية في ليبيا

كشف تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن بشأن ظروف الاحتجاز في ليبيا، عن احتجاز نحو 12 ألف شخص في مراكز غير رسمية في ليبيا. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

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ويرصد التقرير التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا في الفترة الممتدة من ديسمبر إلى مارس الماضي، بحسب موقع "الوسط".واستعان التقرير بالإحصاءات الرسمية التي قدمتها الشرطة القضائية، ووفقا له "بلغ عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الحكومية البالغ عددها 30 مركزا بمن فيهم رهن الحبس الاحتياطي 19730 محتجزا حتى مارس".ولفت إلى أن "عديدهم ظل رهن الحبس الاحتياطي، محتجزين لفترة طويلة وكانت إمكانية اللجوء إلى القضاء تتسم بالمحدودية والتأخير".وأشار التقرير إلى أن "معدل السجناء البالغ 286 سجينا مقابل كل 100 ألف نسمة ظل أعلى بكثير من معدله في الدول الأخرى المتأثرة بالنزاعات".ولفت التقرير إلى أن "العدد الإجمالي المبلغ عنه في أكتوبر الماضي بأنه أعلى بنسبة 22%".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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