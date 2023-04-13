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https://sputnikarabic.ae/20230413/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-استخدام-الغرب-سلاحا-جديدا-ضد-روسيا-1075865767.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن استخدام الغرب سلاحا جديدا ضد روسيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن استخدام الغرب سلاحا جديدا ضد روسيا
أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه لتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة النطاق على روسيا تقوم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى،... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T11:37+0000
2023-04-13T11:38+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان: "أثناء تحليل التهديدات الحاسوبية، التي تم تحديدها، تشير البيانات، التي تم الحصول عليها إلى استخدام الأراضي الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة وبلدان الناتو لتنفيذ هجمات حاسوبية واسعة النطاق على أهداف مدنية في روسيا".وأعلن المركز في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقدم أوكرانيا باعتبارها صاحبة الهجمات السيبرانية على روسيا في محاولة لإخفاء تورطها.وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "في محاولة لإخفاء تورطها، تسعى واشنطن إلى تقديم أوكرانيا "كمؤلف" للهجمات الإلكترونية حصريًا، أي مجموعة القراصنة "جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكراني"، التي ارتكبت آلاف الهجمات السيبرانية على موارد المعلومات الروسية".وسجل الخبراء، منذ بداية عام 2022، أكثر من خمسة آلاف هجوم قرصنة ضد البنية التحتية الحيوية لروسيا، وتم تجنب العواقب السلبية بسبب الإجراءات الحاسمة في الوقت المناسب.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-تفاصيل-العملية-الإرهابية-التي-قتل-فيها-تاتارسكي--1075850996.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن استخدام الغرب سلاحا جديدا ضد روسيا

11:37 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 13.04.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه لتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة النطاق على روسيا تقوم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، باستخدام أوكرانيا، بمساعدة البنية التحتية لشبكتها. يستخدم الغرب أنواعًا جديدة من الأسلحة السيبرانية .
موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان: "أثناء تحليل التهديدات الحاسوبية، التي تم تحديدها، تشير البيانات، التي تم الحصول عليها إلى استخدام الأراضي الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة وبلدان الناتو لتنفيذ هجمات حاسوبية واسعة النطاق على أهداف مدنية في روسيا".

تابع البيان: "حاليًا، يتم استخدام البنية التحتية لشبكة أوكرانيا من قبل وحدات العمليات السيبرانية الهجومية في الدول الغربية، والسماح لهم باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة السيبرانية سرًا".

وأعلن المركز في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقدم أوكرانيا باعتبارها صاحبة الهجمات السيبرانية على روسيا في محاولة لإخفاء تورطها.
موقع تفجير مقهى سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف تفاصيل العملية الإرهابية التي قتل فيها تاتارسكي
07:52 GMT
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "في محاولة لإخفاء تورطها، تسعى واشنطن إلى تقديم أوكرانيا "كمؤلف" للهجمات الإلكترونية حصريًا، أي مجموعة القراصنة "جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكراني"، التي ارتكبت آلاف الهجمات السيبرانية على موارد المعلومات الروسية".

وأضاف البيان: "يتم تطوير الهجمات الإلكترونية بالمشاركة المباشرة للقيادة المشتركة لـ"لبنتاغون" بالتعاون مع مجموعات "الهاكرز" الدولية".

وسجل الخبراء، منذ بداية عام 2022، أكثر من خمسة آلاف هجوم قرصنة ضد البنية التحتية الحيوية لروسيا، وتم تجنب العواقب السلبية بسبب الإجراءات الحاسمة في الوقت المناسب.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT
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