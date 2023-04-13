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https://sputnikarabic.ae/20230413/حزب-الله-أي-فعل-إسرائيلي-قادم-سيكون-الرد-عليه-من-كل-الساحات-1075870948.html
"حزب الله": أي فعل إسرائيلي قادم سيكون الرد عليه من كل الساحات
"حزب الله": أي فعل إسرائيلي قادم سيكون الرد عليه من كل الساحات
حذر "حزب الله" اللبناني، من أن "أي فعل صهيوني قادم سيكون الرد عليه من كل الساحات"، مؤكدا أن "قضية فلسطين والقدس محور أساسي في المجالات كافة". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T12:35+0000
2023-04-13T12:35+0000
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وقال رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله"، هاشم صفي الدين، في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم القدس العالمي، إن "المحور اليوم وحّد المقاومة، ونجد أن الصهيوني بدأ يفقد أعصابه والهدف واحد هو إزالة الكيان الصهيوني"، مشدداً على أن "محور المقاومة يخطط ويعمل ومستعد لمواجهة العدو الصهيوني".وأضاف: "الكيان كله يهتز ويتحدث عن تشاؤم كبير وسياسات الحكام هي من أبعدت المقاومة عن الشعوب، وعندما تبتعد الشعوب عن المقاومة يستحكم العدو طغيانًا وعدوانًا"، مؤكداً أن "المقاومة اليوم خلفها شعوب حية وشعب عظيم في فلسطين".ووجه صفي الدين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلاً: "أي أمر ستقوم به يا نتنياهو ستكون الإجابة جاهزة عليه في كل الساحات".ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لـ"حماس" في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230412/نتنياهو-يوقف-اقتحام-المستوطنين-للمسجد-الأقصى-لماذا-الآن-وما-دلالات-هذه-الخطوة؟-1075837595.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

"حزب الله": أي فعل إسرائيلي قادم سيكون الرد عليه من كل الساحات

12:35 GMT 13.04.2023
© AP Photo / Hassan Ammarحزب الله في لبنان
حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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حذر "حزب الله" اللبناني، من أن "أي فعل صهيوني قادم سيكون الرد عليه من كل الساحات"، مؤكدا أن "قضية فلسطين والقدس محور أساسي في المجالات كافة".
وقال رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله"، هاشم صفي الدين، في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم القدس العالمي، إن "المحور اليوم وحّد المقاومة، ونجد أن الصهيوني بدأ يفقد أعصابه والهدف واحد هو إزالة الكيان الصهيوني"، مشدداً على أن "محور المقاومة يخطط ويعمل ومستعد لمواجهة العدو الصهيوني".
وأضاف: "الكيان كله يهتز ويتحدث عن تشاؤم كبير وسياسات الحكام هي من أبعدت المقاومة عن الشعوب، وعندما تبتعد الشعوب عن المقاومة يستحكم العدو طغيانًا وعدوانًا"، مؤكداً أن "المقاومة اليوم خلفها شعوب حية وشعب عظيم في فلسطين".
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
نتنياهو يوقف اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.. لماذا الآن وما دلالات هذه الخطوة؟
أمس, 19:02 GMT
ووجه صفي الدين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلاً: "أي أمر ستقوم به يا نتنياهو ستكون الإجابة جاهزة عليه في كل الساحات".
ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لـ"حماس" في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
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