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خبير: أنشأت إيران اقتصادا حديثا في ظل العقوبات
خبير: أنشأت إيران اقتصادا حديثا في ظل العقوبات
صرح رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة في موسكو للتعاون الاقتصادي الخارجي مع الشركاء في إيران، نيكولاي مشكوف، أن إيران التي تعاني من العقوبات الغربية منذ 44... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:44+0000
2023-04-13T08:46+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال مشكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد تعلمت طهران الكثير خلال 44 عامًا من العيش في ظل العقوبات الغربية، لدرجة أن الأعمال التجارية هناك لم تعد تولي العقوبات الكثير من الاهتمام، وكما يقول المثل الشعبي "الكلاب تنبح والقافلة تسير".وأضاف الخبير: "تمكن الإيرانيون حتى الآن من خلق اقتصاد حديث، وإقامة الصناعة والتجارة على أساس الظروف الاقتصادية الحالية، وبناء شراكة تقدمية بين القطاعين العام والخاص".وقال مشكوف: "تفرّد الاقتصاد الإيراني يكمن في حقيقة أنه باستثناء جزء من الصناعة الاستخراجية، فإن الاقتصاد الإيراني يركز بشكل أساسي على السوق المحلي وتطوره، وهو أمر كبير للغاية".وأشار إلى أن عدد سكان البلاد يبلغ حوالي 87 مليون نسمة، بينما يبلغ معدل النمو السنوي فيها أكثر من مليون نسمة.واختتم بالقول: "بالطبع هناك صعوبات في البلاد، لكن هناك تفاصيل مثيرة للاهتمام، فالكبرياء الوطني والثقافة والأسس الروحية والأخلاقية للمجتمع، تساعد الإيرانيين إلى حد كبير على تحمل المصاعب بشكل مناسب".
https://sputnikarabic.ae/20230403/إعلام-عبري-واشنطن-تبحث-تخفيف-بعض-العقوبات-على-إيران-مقابل-تجميد-جزئي-لبرنامجها-النووي-1075488345.html
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حصري, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خبير: أنشأت إيران اقتصادا حديثا في ظل العقوبات

08:44 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 08:46 GMT 13.04.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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حصري
صرح رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة في موسكو للتعاون الاقتصادي الخارجي مع الشركاء في إيران، نيكولاي مشكوف، أن إيران التي تعاني من العقوبات الغربية منذ 44 عامًا، لم تتعلم فقط العيش تحت هذا الضغط، بل أنشأت أيضًا اقتصادًا حديثًا.
موسكو- سبوتنيك. وقال مشكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد تعلمت طهران الكثير خلال 44 عامًا من العيش في ظل العقوبات الغربية، لدرجة أن الأعمال التجارية هناك لم تعد تولي العقوبات الكثير من الاهتمام، وكما يقول المثل الشعبي "الكلاب تنبح والقافلة تسير".
وأضاف الخبير: "تمكن الإيرانيون حتى الآن من خلق اقتصاد حديث، وإقامة الصناعة والتجارة على أساس الظروف الاقتصادية الحالية، وبناء شراكة تقدمية بين القطاعين العام والخاص".
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إعلام عبري: واشنطن تبحث تخفيف بعض العقوبات على إيران مقابل تجميد جزئي لبرنامجها النووي
3 أبريل, 19:32 GMT
وقال مشكوف: "تفرّد الاقتصاد الإيراني يكمن في حقيقة أنه باستثناء جزء من الصناعة الاستخراجية، فإن الاقتصاد الإيراني يركز بشكل أساسي على السوق المحلي وتطوره، وهو أمر كبير للغاية".
وأشار إلى أن عدد سكان البلاد يبلغ حوالي 87 مليون نسمة، بينما يبلغ معدل النمو السنوي فيها أكثر من مليون نسمة.
واختتم بالقول: "بالطبع هناك صعوبات في البلاد، لكن هناك تفاصيل مثيرة للاهتمام، فالكبرياء الوطني والثقافة والأسس الروحية والأخلاقية للمجتمع، تساعد الإيرانيين إلى حد كبير على تحمل المصاعب بشكل مناسب".
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