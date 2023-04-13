https://sputnikarabic.ae/20230413/رئيس-الأركان-الجزائري-يؤكد-حرص-بلاده-على-تعزيز-التعاون-العسكري-مع-البرازيل-1075860705.html
رئيس الأركان الجزائري يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع البرازيل
رئيس الأركان الجزائري يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع البرازيل
قال الفريق الأول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، إن بلاده تحرص على تعزيز تعاونها العسكري مع دول الـ"بريكس" ويشمل ذلك البرازيل. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T10:20+0000
2023-04-13T10:20+0000
2023-04-13T10:20+0000
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جاء ذلك خلال مشاركته في معرض الدفاع العالمي "إل إيه إيه دي - 2023"، الذي تنظمه البرازيل، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.ولفتت الصحيفة إلى أن شنقريحة سلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا، يوم الأربعاء، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.وخلال زيارته للبرازيل، التقى رئيس الأركان الجزائري بوزير الدفاع البرازيلي موسيو مونتيرو.وأكد الفريق الأول السعيد شنقريحة أن الرئيس الجزائري يولي اهتماما خاصا للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال التعاون العسكري.ولفت شنقريحة إلى أن زيارته إلى معرض الدفاع الذي تنظمه البرازيل تؤكد حرص قيادة الجيش الجزائري على تطوير التعاون العسكري مع إحدى دول الـ "بريكس" بصورة يكون لها نتائج مثمرة في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230412/رئيس-الأركان-الجزائري-يبحث-التعاون-العسكري-والأمني-مع-نظيره-السعودي--1075826949.html
https://sputnikarabic.ae/20230411/بريكس-قوة-صاعدة-تواجه-مجموعة-السبع-وتحطم-أرقامها-الاقتصادية-1075761475.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الجزائر, أخبار البرازيل , الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الجزائر, أخبار البرازيل , الأخبار, أخبار العالم الآن
رئيس الأركان الجزائري يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع البرازيل
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قال الفريق الأول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، إن بلاده تحرص على تعزيز تعاونها العسكري مع دول الـ"بريكس" ويشمل ذلك البرازيل.
جاء ذلك خلال مشاركته في معرض الدفاع العالمي "إل إيه إيه دي - 2023"، الذي تنظمه البرازيل، حسبما ذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن شنقريحة سلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا، يوم الأربعاء، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال زيارته للبرازيل، التقى رئيس الأركان الجزائري
بوزير الدفاع البرازيلي موسيو مونتيرو.
وأكد الفريق الأول السعيد شنقريحة أن الرئيس الجزائري
يولي اهتماما خاصا للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال التعاون العسكري.
ولفت شنقريحة إلى أن زيارته إلى معرض الدفاع الذي تنظمه البرازيل تؤكد حرص قيادة الجيش الجزائري على تطوير التعاون العسكري مع إحدى دول الـ "بريكس
" بصورة يكون لها نتائج مثمرة في المستقبل.