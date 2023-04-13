https://sputnikarabic.ae/20230413/رئيس-الوزراء-القطري-عودة-سوريا-الى-الجامعة-العربية-مجرد-تكهنات-1075884593.html

رئيس الوزراء القطري: عودة سوريا الى الجامعة العربية مجرد "تكهنات"

رئيس الوزراء القطري: عودة سوريا الى الجامعة العربية مجرد "تكهنات"

قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن "الحديث عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو تكهنات، لأن أسباب بلاده بشأن تعليق... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T21:48+0000

2023-04-13T21:48+0000

2023-04-13T21:48+0000

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وأضاف في مقابلة مع قناة قطر التلفزيونية الحكومية أنه "لا يوجد شيء مقترح أو مطروح على الطاولة، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مجرد تكهنات نسمعها في الوسائل الإعلامية".وأضاف: "سبق لي وأن أوضحت موقف قطر في محافل كثيرة، وأن لديها أسباب وراء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، ومقاطعة النظام السوري، وهذه الأسباب مازالت قائمة حتى الآن على الأقل في دولة قطر".وتابع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحاته المتلفزة: "صحيح أن الحرب السورية توقفت، لكن السوريين مازالوا نازحين".وأردف مؤكدا: "لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، ولا بد من حل سياسي، ونحن لا نتخذ أي خطوة بدون حل سياسي، ولكل دولة قرارها وحقها السيادي".يشار إلى أنه تم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في عام 2011.وأفادت وسائل إعلام عربية، أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، غدا الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب السعودي حول جهود حل الأزمة السورية وعودة اللاجئين.

https://sputnikarabic.ae/20230412/اجتماع-دول-الخليج-وزيارة-المقداد-للسعودية-هل-اقترب-موعد-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1075834798.html

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