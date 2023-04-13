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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/روستيخ-تبدأ-عملية-إنتاج-الدروع-لتعزيز-القوات-الروسية-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1075861346.html
"روستيخ" تبدأ عملية إنتاج الدروع لتعزيز القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة
"روستيخ" تبدأ عملية إنتاج الدروع لتعزيز القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة
بدأت "روستيخ" في إنتاج الدروع الواقية للبدن "أوبيريغ" لتلبية احتياجات منطقة العمليات الخاصة، القادرة على صد رصاصة من بندقية قنص، حسبما ذكرت الشركة للصحفيين. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T10:32+0000
2023-04-13T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الشركة: "أطلق مصنع "أوكتافا" (جزء من "روستيخ") إنتاج الدروع الواقية من "أوبيريغ". توفر المعدات حماية موثوقة ضد قذائف التفتت والرصاص، ولا تعيق الحركة".وأوضحت أن لوحة الدروع الخزفية في أوبيريغ لها حماية توقف رصاصة B-32 الخارقة للدروع القوية، عيار 7.62 من عشرة أمتار.ووفقًا لنائب المدير العام لشركة"روستيخ"، ألكسندر نزاروف، فإن تطوير درع تكتيكي جديد "كان بالتعاون الوثيق مع المشاركين المباشرين في العمليات الخاصة ".و أضاف نزاروف: "تم اختبار "أوبيريغ" بنجاح وهو جاهز للإنتاج الضخم. نحن الآن جاهزون لإنتاج ما يصل إلى 2000 سترة واقية من الرصاص كل ربع عام، مع خطط لزيادة الإمدادات إلى 7500 قطعة في كل ربع".
https://sputnikarabic.ae/20230330/روستيخ-الروسية-تطور-مادة-تخفي-الطائرات-عن-أعين-الرادارات-1075313977.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"روستيخ" تبدأ عملية إنتاج الدروع لتعزيز القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة

10:32 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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بدأت "روستيخ" في إنتاج الدروع الواقية للبدن "أوبيريغ" لتلبية احتياجات منطقة العمليات الخاصة، القادرة على صد رصاصة من بندقية قنص، حسبما ذكرت الشركة للصحفيين.
وقالت الشركة: "أطلق مصنع "أوكتافا" (جزء من "روستيخ") إنتاج الدروع الواقية من "أوبيريغ". توفر المعدات حماية موثوقة ضد قذائف التفتت والرصاص، ولا تعيق الحركة".
مقاتلات سو-35 إس التابعة لفرقة الاشتعراض الجوي سوكولي روسيي (صقور روسيا) في مطار القاعدة الجوية سينترالنايا أوغلافايا في فلاديفوستوك، الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
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30 مارس, 08:43 GMT
وأوضحت أن لوحة الدروع الخزفية في أوبيريغ لها حماية توقف رصاصة B-32 الخارقة للدروع القوية، عيار 7.62 من عشرة أمتار.

كما أشارت الشركة الحكومية إلى أن عناصر أوبيريغ مصنوعة من قماش الأراميد، وجميع أقسام السترة الواقية من الرصاص، بما في ذلك الأجزاء الجانبية، فيها طبقات مضادة للتفتت ومضادة للارتداد موضوعة في أغطية مقاومة للماء. كتلة "أوبيريغ" بكامل تروسها 9.1 كغ.

ووفقًا لنائب المدير العام لشركة"روستيخ"، ألكسندر نزاروف، فإن تطوير درع تكتيكي جديد "كان بالتعاون الوثيق مع المشاركين المباشرين في العمليات الخاصة ".
و أضاف نزاروف: "تم اختبار "أوبيريغ" بنجاح وهو جاهز للإنتاج الضخم. نحن الآن جاهزون لإنتاج ما يصل إلى 2000 سترة واقية من الرصاص كل ربع عام، مع خطط لزيادة الإمدادات إلى 7500 قطعة في كل ربع".
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