https://sputnikarabic.ae/20230413/سلطنة-عمان-ترحب-بإعادة-العلاقات-بين-قطر-والبحرين-وبالبيان-السعودي-السوري-المشترك-1075865506.html
سلطنة عمان ترحب بإعادة العلاقات بين قطر والبحرين وبالبيان السعودي السوري المشترك
سلطنة عمان ترحب بإعادة العلاقات بين قطر والبحرين وبالبيان السعودي السوري المشترك
رحبت سلطنة عمان، اليوم الخميس، بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، مشيدة باستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين السعودية وسوريا. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T11:25+0000
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وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، إن "هذه الخطوة من شأنها دعم وتعزيز التعاون بين الأشقاء والعمل الخليجي المشترك، بما يعود بالمنفعة على الجميع في المنطقة".كما أكدت، دعمها لكافة الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي وإلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها.واتفقت قطر والبحرين، مساء أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض.وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.من جهة أخرى، أصدرت المملكة العربية السعودية وسوريا، بيانًا مشتركًا في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للرياض، التي تناولت العلاقات بين البلدين واستعرضت القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وتلبية لدعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قام وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة معالي الدكتور فيصل المقداد، بزيارة للمملكة".
https://sputnikarabic.ae/20230408/لقاءات-مباشرة-رفيعة-المستوى-بين-البحرين-وقطر-عقب-عيد-الفطر-1075683323.html
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سلطنة عمان, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, الأخبار, العالم العربي
سلطنة عمان, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, الأخبار, العالم العربي
سلطنة عمان ترحب بإعادة العلاقات بين قطر والبحرين وبالبيان السعودي السوري المشترك
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رحبت سلطنة عمان، اليوم الخميس، بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، مشيدة باستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين السعودية وسوريا.
وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، إن "هذه الخطوة من شأنها دعم وتعزيز التعاون بين الأشقاء والعمل الخليجي المشترك، بما يعود بالمنفعة على الجميع في المنطقة".
كما أكدت، دعمها لكافة الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي وإلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها.
واتفقت قطر والبحرين، مساء أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض.
وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.
من جهة أخرى، أصدرت المملكة العربية السعودية وسوريا، بيانًا مشتركًا في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للرياض، التي تناولت العلاقات بين البلدين
واستعرضت القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وتلبية لدعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قام وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة معالي الدكتور فيصل المقداد، بزيارة للمملكة".