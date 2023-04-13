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https://sputnikarabic.ae/20230413/سيئول-تخطط-لتعطيل-شبكة-الدفاع-الجوي-الكورية-الشمالية-بطائرات-الحرب-الإلكترونية-1075862838.html
سيئول تخطط لتعطيل شبكة الدفاع الجوي الكورية الشمالية بطائرات الحرب الإلكترونية
سيئول تخطط لتعطيل شبكة الدفاع الجوي الكورية الشمالية بطائرات الحرب الإلكترونية
تخطط سيئول لشن حرب جوية إلكترونية ضد بيونغ يانغ لتعطيل شبكة الدفاع الجوي الكورية الشمالية، باستخدام طائرات حرب إلكترونية بعيدة المدى. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T11:14+0000
2023-04-13T11:14+0000
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وتضع كوريا الجنوبية 4 خطط استراتيجية مخصصة لطائرات الحرب الإلكترونية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن المشروع الذي سيبدأ العمل فيه العام المقبل، من المقرر أن يكتمل في 2032، مشيرةً إلى أن الطائرات التي سيتم تطويرها ستكون قادرة على تعطيل شبكة الدفاع ونظام التوجيه اللاسلكي لبيونغ يانغ.وتابعت: "سيساهم ذلك في تطوير الاستراتيجية الجوية لجيش كوريا الجنوبية وقدرته على أداء العمليات المشتركة".وأوضحت الوكالة أن مشروع طائرات الحرب الإلكترونية سيساهم في جمع البيانات وتحليلها عن جميع التهديدات المجاورة للبلاد.ويتضمن المشروع إجراء تعديلات على الطائرات القائمة، لتتمكن من تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية المتطورة في المستقبل.وتُستخدم طائرات النقل العسكري والطائرات النفاثة المختلفة في مهام الحرب الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات عليها تسمح بتزويدها بالمعدات اللازمة لهذه المهمة.
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رصد عسكري, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن, الأخبار

سيئول تخطط لتعطيل شبكة الدفاع الجوي الكورية الشمالية بطائرات الحرب الإلكترونية

11:14 GMT 13.04.2023
© YouTube.com / الناتو-أواكس
الناتو-أواكس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
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تخطط سيئول لشن حرب جوية إلكترونية ضد بيونغ يانغ لتعطيل شبكة الدفاع الجوي الكورية الشمالية، باستخدام طائرات حرب إلكترونية بعيدة المدى.
وتضع كوريا الجنوبية 4 خطط استراتيجية مخصصة لطائرات الحرب الإلكترونية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
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ولفتت الوكالة إلى أن المشروع الذي سيبدأ العمل فيه العام المقبل، من المقرر أن يكتمل في 2032، مشيرةً إلى أن الطائرات التي سيتم تطويرها ستكون قادرة على تعطيل شبكة الدفاع ونظام التوجيه اللاسلكي لبيونغ يانغ.
وتابعت: "سيساهم ذلك في تطوير الاستراتيجية الجوية لجيش كوريا الجنوبية وقدرته على أداء العمليات المشتركة".
وأوضحت الوكالة أن مشروع طائرات الحرب الإلكترونية سيساهم في جمع البيانات وتحليلها عن جميع التهديدات المجاورة للبلاد.
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ويتضمن المشروع إجراء تعديلات على الطائرات القائمة، لتتمكن من تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية المتطورة في المستقبل.
وتُستخدم طائرات النقل العسكري والطائرات النفاثة المختلفة في مهام الحرب الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات عليها تسمح بتزويدها بالمعدات اللازمة لهذه المهمة.
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