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"البنتاغون" يقيد الوصول إلى الوثائق المسربة لحماية الأمن القومي الأمريكي
https://sputnikarabic.ae/20230413/صحيفة-الولايات-المتحدة-لن-تكون-قادرة-على-إيقاف-انهيارها-المحتوم-1075860044.html
صحيفة: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إيقاف انهيارها المحتوم
صحيفة: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إيقاف انهيارها المحتوم
ذكرت صحيفة صينية، أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على هيمنتها محكوم عليها بالفشل. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T10:06+0000
2023-04-13T10:06+0000
العالم
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ووفقا للصحيفة، سواء أحببت الولايات المتحدة ذلك أم لا، فهناك المزيد والمزيد من الأصوات التي تدعو إلى نظام عالمي جديد. لقد بدأ التخلي عن الدولار.وتجدر الإشارة إلى أن البلدان في الوقت الحالي تولي اهتماما أكبر للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف.يوضح المنشور أن أهمية دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون آخذة في الازدياد، بينما يتضاءل تأثير مجموعة السبع.في نهاية مارس/ آذار، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة، التي تسعى إلى فرض هيمنتها على العالم، قد تجاوزت كل الخطوط.
https://sputnikarabic.ae/20230405/ترامب-الولايات-المتحدة-ذاهبة-إلى-الجحيم-وبايدن-يقودنا-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1075532108.html
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العالم

صحيفة: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إيقاف انهيارها المحتوم

10:06 GMT 13.04.2023
© Photo / Pixabay / تمثال الحرية
تمثال الحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Photo / Pixabay /
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ذكرت صحيفة صينية، أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على هيمنتها محكوم عليها بالفشل.
ووفقا للصحيفة، سواء أحببت الولايات المتحدة ذلك أم لا، فهناك المزيد والمزيد من الأصوات التي تدعو إلى نظام عالمي جديد. لقد بدأ التخلي عن الدولار.
وتجدر الإشارة إلى أن البلدان في الوقت الحالي تولي اهتماما أكبر للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
ترامب: الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم" وبايدن "يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة"
5 أبريل, 01:34 GMT
يوضح المنشور أن أهمية دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون آخذة في الازدياد، بينما يتضاءل تأثير مجموعة السبع.
في نهاية مارس/ آذار، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة، التي تسعى إلى فرض هيمنتها على العالم، قد تجاوزت كل الخطوط.
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