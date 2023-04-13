https://sputnikarabic.ae/20230413/علماء-روس-يبتكرون-مادة-تشحيم-صلبة-لمعدات-عالية-الدقة-1075874839.html
علماء روس يبتكرون مادة تشحيم صلبة لمعدات عالية الدقة
علماء روس يبتكرون مادة تشحيم صلبة لمعدات عالية الدقة
طور علماء روس مادة تشحيم صلبة فريدة للمعدات عالية الدقة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T13:28+0000
2023-04-13T13:28+0000
2023-04-13T13:28+0000
علوم
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وفقًا للعلماء، فإن التركيبة القائمة على التنغستن والكبريت والسيلينيوم توفر تقليل الاحتكاك عدة مرات أفضل من نظائرها. تم نشر النتائج في Nanomaterials.وأوضح العلماء أن الهندسة الميكانيكية تستخدم المزلقات السائلة بشكل تقليدي، ولكن هناك ظروف يكون استخدامها فيها مستحيلًا. على سبيل المثال، في عقد المركبة الفضائية أو داخل مناول الفراغ والأجهزة الكهروميكانيكية الدقيقة.طور فريق من المتخصصين من جامعة البلطيق الفيدرالية مادة تشحيم صلبة فريدة من نوعها تفوق بشكل كبير نظائرها من حيث الكفاءة ومقاومة التآكل بسبب البنية النانوية الأصلية.وفقًا للمطورين، فإن التركيبة الجديدة عبارة عن قاعدة من سولفوسلينيد التنغستن مع جزيئات نانوية كروية من التنغستن النقي موزعة بالتساوي فيها.وفقًا للعلماء، في الظروف القاسية، أي في درجات حرارة منخفضة جدًا، يمكن الحفاظ على الخصائص الفريدة لزيوت التشحيم من خلال تغيير كمية الكبريت في التركيب.تم دعم الدراسة بمنحة مؤسسة العلوم الروسية رقم 19-19-00081.
https://sputnikarabic.ae/20230413/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-أسرع-لإنتاج-مصابيح-ليد-فائقة-السطوع-1075859308.html
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علوم
علماء روس يبتكرون مادة تشحيم صلبة لمعدات عالية الدقة
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طور علماء روس مادة تشحيم صلبة فريدة للمعدات عالية الدقة.
وفقًا للعلماء، فإن التركيبة القائمة على التنغستن والكبريت والسيلينيوم توفر تقليل الاحتكاك عدة مرات أفضل من نظائرها. تم نشر النتائج في Nanomaterials.
وأوضح العلماء أن الهندسة الميكانيكية تستخدم المزلقات السائلة بشكل تقليدي، ولكن هناك ظروف يكون استخدامها فيها مستحيلًا. على سبيل المثال، في عقد المركبة الفضائية أو داخل مناول الفراغ والأجهزة الكهروميكانيكية الدقيقة.
طور فريق من المتخصصين من جامعة البلطيق الفيدرالية مادة تشحيم صلبة فريدة من نوعها تفوق بشكل كبير نظائرها من حيث الكفاءة ومقاومة التآكل بسبب البنية النانوية الأصلية.
وفقًا للمطورين، فإن التركيبة الجديدة عبارة عن قاعدة من سولفوسلينيد التنغستن مع جزيئات نانوية كروية من التنغستن النقي موزعة بالتساوي فيها.
وفقًا للعلماء، في الظروف القاسية، أي في درجات حرارة منخفضة جدًا، يمكن الحفاظ على الخصائص الفريدة لزيوت التشحيم
من خلال تغيير كمية الكبريت في التركيب.
تم دعم الدراسة بمنحة مؤسسة العلوم الروسية رقم 19-19-00081.