https://sputnikarabic.ae/20230413/علماء-يكتشفون-طريقة-لعكس-مرض-ألزهايمر-1075861791.html

علماء يكتشفون طريقة لعكس مرض ألزهايمر

علماء يكتشفون طريقة لعكس مرض ألزهايمر

كشف علماء الأعصاب في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا طريقة لعكس التنكس العصبي والأعراض الأخرى لمرض "ألزهايمر" عن طريق التدخل في إنزيم يكون عادة مفرط النشاط في... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T10:55+0000

2023-04-13T10:55+0000

2023-04-13T10:55+0000

مجتمع

علوم

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وذكرت مجلة "scitechdaily" العلمية أنه عندما عالج الباحثون الفئران بببتيد يمنع النسخة المفرطة النشاط من إنزيم يسمى "CDK5"، وجدوا انخفاضًا كبيرًا في التنكس العصبي وتلف الحمض النووي في الدماغ، وأظهرت هذه الفئران أيضًا تحسينات في قدرتها على أداء مهام مثل تعلم الإبحار في متاهة مائية.ونوّه العلماء إلى أنه يمكن استخدام الببتيد كعلاج لمرض ألزهايمر وأشكال أخرى من الخرف مع فرط نشاط "CDK5"، دون التدخل في الإنزيمات الأساسية المشابهة هيكليًا.وبحسب المجلة، يأمل الباحثون مع مزيد من الاختبارات في إمكانية استخدام الببتيد في نهاية المطاف كعلاج لمرضى ألزهايمر وأشكال أخرى من الخرف التي لديها فرط نشاط "CDK5".استهداف CDK5تدرس تساي دور "CDK5" في مرض ألزهايمر وأمراض التنكس العصبي الأخرى منذ بداية حياتها المهنية.وأشارت إلى أنه يتم تنشيط "CDK5" بواسطة بروتين أصغر يتفاعل معه، والمعروف باسم P35. عندما يرتبط P35 بـ "CDK5"، تتغير بنية الإنزيم، ومع ذلك، في مرض ألزهايمر وأمراض التنكس العصبي الأخرى، ينقسم P35 إلى بروتين أصغر يسمى P25، والذي يمكن أن يرتبط أيضًا بـ "CDK5" ولكن له عمر نصف أطول من P35.تشكل بروتينات تاو المفرطة الفسفرة التشابكات الليفية العصبية التي تعد واحدة من السمات المميزة لمرض ألزهايمر.قرر فريق معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا اتباع نهج مختلف لاستهداف P25، باستخدام الببتيد بدلاً من الجزيء الصغير. لقد صمموا الببتيد الخاص بهم بتسلسل مماثل لتسلسل جزء من "CDK5" يُعرف باسم حلقة T، وهو هيكل مهم لربط "CDK5" بـ P25. يبلغ طول الببتيد بأكمله 12 حمضًا أمينيًا فقط، وهي أطول قليلاً من معظم الأدوية الببتيدية الموجودة، والتي يتراوح طولها من خمسة إلى 10 أحماض أمينية.تقول تساي: "من وجهة نظر عقار الببتيد، عادة ما يكون الأصغر هو الأفضل، والببتيد الخاص بنا يكاد يكون ضمن هذا الحجم الجزيئي المثالي".تخطط تساي الآن لإجراء مزيد من الدراسات على نماذج الفئران الأخرى للأمراض التي تنطوي على التنكس العصبي المرتبط بـ P25، مثل الخرف الجبهي الصدغي، والخرف الناجم عن فيروس نقص المناعة البشرية، والضعف الإدراكي المرتبط بالسكري، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.وختمت تساي: "من الصعب جدًا تحديد المرض الذي سيستفيد بشكل كبير، لذلك أعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل.

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