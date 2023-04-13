https://sputnikarabic.ae/20230413/عودة-العلاقات-الدبلوماسية-بين-قطر-والبحرين-المحطة-الأخيرة-في-اتفاق-العلا-ماذا-بعد-1075870443.html

عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين: المحطة الأخيرة في اتفاق "العلا".... ماذا بعد؟

عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين: المحطة الأخيرة في اتفاق "العلا".... ماذا بعد؟

ستة أعوام هي عمر القطيعة التي قررت قطر والبحرين إنهاءها بإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وذلك حسب بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء البحرينية... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T12:53+0000

2023-04-13T12:53+0000

2023-04-13T12:53+0000

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عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين: المحطة الأخيرة في اتفاق "العلا".... ماذا بعد؟ عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين: المحطة الأخيرة في اتفاق "العلا".... ماذا بعد؟

وذكر البيان أن الاجتماع تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطّلع على مخرجات الاجتماع الأول لكلمن اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة التي توصلت إلى قرار بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961.وعلى صعيد ردود الفعل الدولية رحبت الولايات المتحدة بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر ومملكة البحرين.وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان فيبيان، اليوم الخميس: "نرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر"، واصفًا إياهما بأنهما شريكان مقربان من الولايات المتحدة وحليفان رئيسيان لها من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).في هذا الإطار، قال إبراهيم النهام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي البحريني، إن نشاطا محموما شهدته الأيام والأسابيع الأخيرة بين الدبلوماسية في كلا البلدين لنصل إلى ما وصلنا إليه الآن، لافتا إلى أن حقائق التاريخ والجغرافيا فرضت نفسها على الواقع السياسي مما تجسد في هذا الاتفاق الأخير الذي يتأسس سياسيا على اتفاق العلا 2021.أما الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية القطري، فأشار إلى أنه "كان من المفترض أن تعود العلاقات مع كل دول الحصار، لكن البحرين لأسباب كثيرة تأخرت ولم تتأس بمصر والسعودية والإمارات، لافتا إلى أن البحرين الآن عدلت من مسارها السياسي واتخذت هذه الخطوة".وأشار الهيل إلى أن الدوحة رحبت بهذه الخطوة، رغم أن المفاوضات لم تكن سهلة مع الجانب البحريني الذي تطرق لأمور خارجة عن الإطار السياسي وهو ما تسميه البحرين النقاط العالقة، وهو ما لم تتطرق إليه السعودية ولا مصر ولا الإمارات.وأضاف أن قطر تجاهلت هذه الدعوات غير الدبلوماسية حتى جاء الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، الذي شجع الدوحة على أن تمتثل لما جاء في "العلا".وأما أشرف العشري الكاتب الصحفي بالأهرام، فرأى أن الأجواء العامة التي نزعت نحو المصالحة بعد اتفاق بكين بين الرياض وطهران هو الذي أدى إلى هذه النتيجة أو سرّع منها على الأقل، لافتا إلى أن المرجعية العامة كانت اتفاق العلا.وقلل العشري من قيمة ترحيب الولايات المتحدة بالخطوة قائلا إن واشنطن وجدت نفسها مدفوعة للتفاعل مع المتغيرات الإقليمية التي تحدث بفعل قوى أخرى مثل الصين وروسيا.المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة

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