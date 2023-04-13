https://sputnikarabic.ae/20230413/في-ذكرى-الحرب-الأهلية-اللبنانية-مباراة-كرة-قدم-رمزية-بمشاركة-نواب-في-البرلمان-اللبناني-1075869830.html

في ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية... مباراة كرة قدم رمزية بمشاركة نواب في البرلمان اللبناني

في ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية... مباراة كرة قدم رمزية بمشاركة نواب في البرلمان اللبناني

نظمت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اللبنانية، مباراة كرة قدم رمزية تحت شعار "كلنا للوطن"، في منطقة الضبية، عشية ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية، جمعت من خلالها... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T12:29+0000

2023-04-13T12:29+0000

2023-04-13T12:56+0000

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حضر وشارك في المباراة عدد من النواب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية وهم: سيمون أبي رميا، والياس حنكش، وينال الصلح، وأديب عبد المسيح، وآلان عون، وغسان عطالله، وندى البستاتي، وآغوب تريزيان، وشربل مارون، وجيمي جبور، إلى جانب المدير العام للدفاع المدني، العميد ريمون خطار، وعدد كبير من عناصر وضباط الدفاع المدني.وفي هذا السياق، قال النائب وعضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ينال الصلح لـ"سبوتنيك": "نحن كلجنة كنا حريصين على إقامة المباراة رغم المآسي والأزمة الوطنية والاقتصادية في لبنان، لنعطي نفحة أمل في الوطن، ولنقول للشعب اللبناني أننا موجودون ولو من خلال مباراة، وخصوصا عشية ذكرى أليمة وهي الحرب الأهلية اللبنانية".وأكد أنه "كما نحن اليوم موجودين لرفض الحرب الأهلية، سنتواجد مع جميع الزملاء في البرلمان اللبناني كلجنة رياضية ونائب في كتلة الوفاء للمقاومة، لنمد يدنا من أجل الإنقاذ الاقتصادي والوطني، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، ولكي تكون الصلاحيات والإصلاحات متوازنة ولكي تطال الميثاقية الجميع، ومن أجل اقتصاد إنتاجي إيجابي".وحول انتخاب رئيس للجمهورية، قال: "نحن في مرحلة إقليمية ونتمنى أن تنعكس إيجابا على لبنان، ليس لأننا اتكاليين على الخارج، بل لنقول للآخرين أن هذه الإيجابية من أطراف سياسية تراهن على وضع إقليمي معين، والوضع الإقليمي أصبح متوائم ومتقارب وأتمنى أن ينعكس على البلاد، ونحن قبل وبعد هذا التقارب الدولي والإقليمي على استعداد لإنتاج رئيس وطني ليس بوجه أحد ولا تحدي لأحد بل لإصلاح البلاد وحماية المقاومة وحماية ثروات البلاد".وبدوره، قال النائب آلان عون، إن "حضورنا اليوم هو لنؤكد على الروح الرياضية التي نتمتع بها في السياسة والرياضية، ومهما كان التنافس والاختلاف والسجال في السياسة يبقى تحت سقف الروح الرياضية، ونحن جميعا مواطنين في بلد ومجتمع واحد وأهل، لا يجب أن يكون هناك عداوة واقتتال وخصومة، رمزية مباراة اليوم في ذكرى 13 نيسان هو لنقول أنه لا عودة للغة الحرب ومهما اشتدت الخلافات خيار الاقتتال غير موجود".وحول الحراك الدولي لانتخاب رئيس للجمهورية، قال عون: "يوجد حراك كبير يحصل في الخارج ويعوض قليلا عن الشلل الداخلي الذي نعيشه على مستوى رئيس الجمهورية، ومع الأسف لم يتضح حتى الآن هوية الرئيس القادم ونتمنى أن يتوصل الصديق الذي يحاول مساعدتنا إلى نتيجة".وأعلن حكم الاتحاد اللبناني لكرة القدم، محمد المولى، انتهاء الشوط الأول ٣ صفر لصالح فريق الدفاع المدني، مع تضييع فرصة ركلة جزاء لفريق النواب، وفوز الدفاع المدني بستة أهداف مقابل هدفين لفريق النواب.

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