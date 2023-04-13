https://sputnikarabic.ae/20230413/قطر-تفرج-عن-17-إيرانيا-انتهكوا-مياهها-الإقليمية-1075860817.html

قطر تفرج عن 17 إيرانيا انتهكوا مياهها الإقليمية

قطر تفرج عن 17 إيرانيا انتهكوا مياهها الإقليمية

أعلنت إيران، أن "السلطات القطرية أفرجت عن 17 مواطنا إيرانيا كانت قد احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ". 13.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال السفير الإيراني لدى الدوحة، حميد دهقاني، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بجهود إيران وبمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 مواطنا إيرانيا انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية".وأضاف أن "السلطات أفرجت أيضا عن قواربهم المحتجزة، وأن المفرج عنهم توجهوا مع قواربهم إلى إيران".وأعلن مسؤول في وزارة البترول الإيرانية أخيرا، أن طهران تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ‏من الحقول الواقعة في الخليج.‏وقال إسماعيل أميري، الذي يقود قسم مشاريع التطوير في شركة "بارس" للنفط والغاز، إن "الشركة ستستثمر مليارات الدولارات لتطوير 4 حقول غاز في الخليج "الفارسي" خلال السنوات المقبلة".وأشار أميري، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، إلى أن "الحقول المزمع تطويرها هي: كيش وفرزاد وبلال والمرحلة 11 والمرحلة 14 من جنوب فارس، الذي يعد أكبر حقل غاز في العالم يقع على الحدود البحرية بين إيران وقطر".وتبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية لإيران للغاز نحو 1000 مليون متر مكعب في اليوم، منها أكثر من 700 مليون متر مكعب تأتي من جنوب فارس.

https://sputnikarabic.ae/20221204/إيران-تخطط-لزيادة-إنتاج-الغاز-في-الخليج-بما-يصل-إلى-56-مليون-متر-مكعب-يوميا-1070821903.html

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