https://sputnikarabic.ae/20230413/كنيسة-اللاتين-تقيم-مأدبة-إفطار-رمضاني-للعمال-في-اللاذقية-السورية-1075872873.html

كنيسة "اللاتين" تقيم مأدبة إفطار رمضاني للعمال في اللاذقية السورية

كنيسة "اللاتين" تقيم مأدبة إفطار رمضاني للعمال في اللاذقية السورية

في الوقت الذي يتزامن فيه شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد، أقامت كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في مدينة اللاذقية مأدبة إفطار رمضاني جمعت نحو 100 من عناصر فوج... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T12:57+0000

2023-04-13T12:57+0000

2023-04-13T12:57+0000

العالم العربي

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأنه تخلل مأدبة الإفطار، حفل طربي، وتم تكريم المدعوين تقديراً لجهودهم، في صورة ليست مستغربة عن سوريا وشعبها الذي كان ولا يزال مثالاً للتعايش وحب الإنسان لأخيه الإنسان.وأعرب عدد من العمال المدعوين إلى مأدبة الإفطار في تصريح إلى وكالة "سبوتنيك" عن شكرهم العميق للقائمين على هذه المبادرة الطيبة التي تعكس تقدير المجتمع المحلي لجهودهم المبذولة في خدمة للمجتمع، وأنهم لم يعودوا جنوداً مجهولين بل معروفين ومكرّمين، مدلّلين بدعوتهم إلى مأدبة الإفطار وتكريمهم.وأكدوا أن أبناء سوريا كانوا منذ القدم وحتى اليوم شعبا واحدا على قلب واحد، الكنيسة تحاذي الجامع، كما البيوت، حيث التاريخ مشترك والحاضر والمستقبل مشترك، معربين عن سعادتهم بقامة المأدبة بالتزامن مع عيد الفصح المجيد ومشاركتهم أبناء الكنيسة الاحتفال.وقال منظم المبادرة، بشار بيطار، في حديث لوكالة "سبوتنيك": تأتي هذه المبادرة، التي جاءت بالتزامن بين رمضان الكريم وعيد الفصح المجيد، تكريماً وتقديراَ لجهود الأشخاص الفاعلين في البلاد وهم رجال الإطفاء، عمال النظافة، شرطة مرور، بوصفهم الجنود المجهولين الذين يعملون على مدار الساعة.وبيّن بيطار أنه تم اختيار كنيسة قلب يسوع الأقدس لإقامة مأدبة الإفطار، بوصفها الكنيسة الأقدم لما لها من رمزية ولتكون رمزاً للتآخي بين جميع الأديان، وتأكيد وقوف أبناء البلد، على مختلف طوائفهم، يداً واحدة في جميع الظروف.بدوره، قال الأب فادي عازر كاهن كنيسة قلب يسوع الاقدس للاتين، في تصريح لـ"سبوتنيك": وسط أجواء من الأخوة والفرح تم إقامة مأدبة إفطار مع أخوتنا العاملين في النظافة والإطفاء والمرور تقديراً لعملهم وتعبيراً عن شكرنا لجهودهم المبذولة، واصفاً أن ما جرى اليوم هو جزء بسيط جداً مقابل الأعمال والتضحيات التي يقدمونها خدمة لسوريا.وأضاف: رسالتنا هي خدمة ومساعدة الجميع، ونحن نعيش الإفطار الرمضاني في جميع أديرتنا على هذه الأرض المقدسة، فقد نشأنا وتربينا على سوريا الجميلة التي تمتاز بالتنوع والتآخي حيث الكنيسة إلى جانب الجامع، وأن نمد يد المساعدة لبعضنا بعضا في جميع الأوقات.ونوه الأب عازر برمزية تزامن إقامة مادبة الإفطار مع حلول عيد الفصح المجيد، وأضاف: كنا صائمون سوياً وقد احتفلنا سوياً، وكانت الفرحة مشتركة لأننا نتشارك الصوم والأعياد والاحتفالات في سوريا بلد التآخي والسلام والتعايش حيث الجميع أخوة.. قلب واحد ويداً واحدة.من جهته، أعرب مدير النظافة في اللاذقية المهندس عمار قصيري، باسمه وباسم جميع عمال النظافة، عن شكره العميق لهذه الدعوة التي أدخلت السعادة إلى قلب عمال النظافة والتي بينت أن المجتمع يقدّر جهودهم المبذولة وعملهم في جميع الأوقات والظروف للمحافظة على النظافة.

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