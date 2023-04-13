https://sputnikarabic.ae/20230413/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-يغير-قدرة-البلاد-على-الردع-النووي-1075884736.html
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات "يغير قدرة البلاد على الردع النووي"
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات "يغير قدرة البلاد على الردع النووي"
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن اختبارها يوم أمس الخميس، صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18" . 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T22:10+0000
2023-04-13T22:10+0000
2023-04-13T22:18+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن: "كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت يوم الخميس، صاروخاً بالستياً جديداً عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18"".وأضافت الوكالة إن "الصاروخ الباليستي الجديد يغير قدرة البلاد الاستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي"، مشيرة إلى أن "الزعيم كيم جونج أون أشرف على اختبار الصاروخ الجديد".وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح أمس، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.وقالت الوكالة في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي [اليابان]".ووردت، في وقت سابق، أنباء عن سقوط الصاروخ البالستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.ويُعد هذا الإطلاق التاسع من قبل كوريا الشمالية لصاروخ باليستي هذا العام، وقد أطلقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 37 صاروخا باليستيا العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230412/اليابان-تطلب-من-سكان-هوكايدو-الاحتماء-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-1075841029.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات "يغير قدرة البلاد على الردع النووي"
22:10 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 22:18 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن اختبارها يوم أمس الخميس، صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18" .
موسكو - سبوتنيك
. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن: "كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت يوم الخميس، صاروخاً بالستياً جديداً عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18"".
وأضافت الوكالة إن "الصاروخ الباليستي الجديد يغير قدرة البلاد الاستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي"، مشيرة إلى أن "الزعيم كيم جونج أون أشرف على اختبار الصاروخ الجديد".
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح أمس، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول
الهوية باتجاه بحر اليابان.
وقالت الوكالة في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي [اليابان]".
ووردت، في وقت سابق، أنباء عن سقوط الصاروخ البالستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
ويُعد هذا الإطلاق التاسع من قبل كوريا الشمالية لصاروخ باليستي هذا العام، وقد أطلقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 37 صاروخا باليستيا العام الماضي.